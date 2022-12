Prezidentka podpísala zmeny v pravidlách pozemkových úprav

Bratislava 16. decembra (TASR) - Štát má vynaložiť najmenej 40 % z celkového objemu nákladov štátneho rozpočtu spojených s pozemkovými úpravami na spoločné zariadenia a opatrenia. Tento podiel by mal byť dodržaný na celom území SR. Počíta s tým novela zákona o pozemkových úpravách, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Autori v novele poukázali na to, že pojem "pozemkové úpravy" zahŕňa tak geodetické práce s cieľom komasácie (sceľovania) pozemkov, ako aj projektovanie a realizáciu spoločných zariadení. Pod spoločnými zariadeniami zákon uvádza napríklad protierózne opatrenia proti vodnej a veternej erózii, ako vetrolamy či vsakovacie pásy.



Určením povinnosti použiť minimálne 40 % prostriedkov, ktoré štát vyčlení na pozemkové úpravy, na projektovanie, realizáciu a údržbu spoločných zariadení sa podľa predkladateľov síce neodstráni, ale aspoň zmierni doterajšia nerovnováha medzi vykonávaním komasácií a budovaním spoločných zariadení. Povinnosť vyčleniť minimálne 40 % na spoločné zariadenia by nemalo zvýšiť finančnú záťaž štátu.



V novele sa zároveň spresnilo, že podiel 40 % sa počíta z každého jednotlivého poskytnutia finančných prostriedkov na pozemkové úpravy, keďže tie často presahujú jeden rok.



Majú sa tiež efektívnejšie a zodpovednejšie realizovať jednoduché pozemkové úpravy pod osídleniami. Má sa vytvoriť prostredie na to, aby sa efektívnejšie v prospech mimoriadne zraniteľných skupín obyvateľstva obývajúcich osídlenia čerpali na tento účel prostriedky z plánu obnovy.



Zároveň sa skráti doba zverejnenia návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav na obvyklom mieste v obci zo 60 na 30 dní. Dôvodom je potreba zrýchlenia a zefektívnenia konania o pozemkových úpravách.