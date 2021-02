Prezidentka podpísala zrušenie zákona o požiadavkách na detské ihrisko

Bratislava 17. februára (TASR) - Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska sa zruší bez náhrady. Návrh z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý schválil parlament začiatkom februára, podpísala v stredu prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Rezort hospodárstva sa tak chce vyhnúť stavu, keď z dôvodu nadmernej regulácie budú vlastníci detských ihrísk nútení tieto ihriská zrušiť, a tiež stavu, keď nebudú mať v podmienkach SR ani ďalšie subjekty záujem budovať nové detské ihriská práve z dôvodu neprimerane prísnej regulácie.



Cieľom schváleného návrhu zákona je podľa MH SR odbúrať zákonné povinnosti vlastníkov detských ihrísk, čo ich však nezbavuje zodpovednosti za ich vyhovujúci stav v zmysle existujúcich predpisov.



Tiež sa zruší vyhláška MH SR číslo 277 z roku 2008, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried. Tá reaguje na zníženie administratívnej záťaže pre podnikateľov, ktorí poskytujú ubytovanie a s ním spojené služby na základe živnostenského oprávnenia. Ubytovacie zariadenia už nebudú musieť spĺňať určité podmienky pri zaraďovaní do kategórií a tried.