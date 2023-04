Prezidentka podpísala zvýšenie mimoriadnej dane pre rafinérie na 70 %

Bratislava 12. apríla (TASR) - Solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií sa zvýši z 55 % na 70 % nadmerného zisku. Zároveň bude platiť nielen za zdaňovacie obdobie minulého roka, ale aj za rok 2023. Vyplýva to z novely zákona o solidárnom príspevku, ktorú v stredu podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Novela oproti pôvodnému návrhu vyníma z platenia solidárneho príspevku ťažbu uhlia. Zámerom je podporiť transformáciu regiónu horná Nitra, v ktorom sa tento rok končí ťažba hnedého uhlia a potrebuje investície na ďalší rozvoj.



Poslanci Národnej rady SR, naopak, nesúhlasili s dvoma pozmeňujúcimi návrhmi, ktorých cieľom bolo upraviť sadzbu solidárneho príspevku. Peter Kremský (OĽANO) navrhoval jej zvýšenie na 90 %, Marián Viskupič (SaS) zase ponechanie na doterajšej úrovni 55 %.



Novelu predložili do parlamentu poslanci z hnutia OĽANO. Cieľom je podľa nich vrátiť úpravu zdaňovacieho obdobia a výšku sadzby príspevku na úroveň pôvodného vládneho návrhu zákona. Zákon schválil parlament vlani v decembri so zmenami, ktoré vyplynuli z rokovaní výborov a ktoré jeho znenie zmiernili.



Mimoriadne zdanenie sa dotýka najmä bratislavskej rafinérie Slovnaft. Aj keď zavedenie solidárneho príspevku vyplýva z nariadení EÚ, zdanenie v aktuálnej výške Slovnaft odmietol a zvažuje podanie žaloby na arbitrážny súd.