Prezidentka: Pre sprístupnenie obedov deťom som urobila maximum

Bratislava 17. decembra (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová urobila v rámci svojich právomocí maximum pre to, aby poslanci nezamedzili prístup k obedom zadarmo pre takmer 50.000 detí v riziku chudoby. Uviedla to v reakcii na prelomenie veta parlamentom v prípade novely zákona, ktorá obedy zadarmo upravuje. Informoval o tom jej hovorca Martin Strižinec.Prezidentka pripomína, že v takejto medzere sa na základe schválenej novely zákona ocitá napríklad školopovinné dieťa matky samoživiteľky, ktorá poberá na druhé, mladšie dieťa rodičovský príspevok a privyrába si na dohodu s mesačným príjmom nižším ako 250 eur. V podobnej situácii sú aj predškolák, o ktorého ťažko postihnutého súrodenca sa stará osamelo žijúca matka poberajúca opatrovateľský príspevok, alebo školáci, ktorí boli zverení do výchovy starých rodičov poberajúcich minimálne starobné dôchodky.Podotkla, že rodičia, respektíve starí rodičia, týchto detí si podľa schválenej novely zákona nebudú môcť uplatniť ani daňový bonus, ako to môžu urobiť ostatní rodičia školopovinných detí so zdaniteľným ročným príjmom zo závislej činnosti vo výške aspoň 3480 eur.priblížil Strižinec.Čaputová však v tejto súvislosti vníma pozitívne, že minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) si tiež uvedomuje existenciu tejto medzery v prijatej novele zákona a jeho verejný prísľub, že situáciu plánuje riešiť ďalšou dotačnou schémou upravenou v zákone. Napĺňanie tohto prísľubu bude prezidentka pozorne sledovať. Považuje za dôležité, aby v novom školskom roku 2021/2022 neprepadlo systémom pomoci ani jedno dieťa. Plénum Národnej rady (NR) SR prelomilo veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej pri návrhu zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý upravuje aj obedy zadarmo. Právnu normu tak vo štvrtok parlament opätovne schválil v pôvodnom znení hlasmi 87 zo 125 prítomných poslancov. Prezidentka namietala, že sitom pomoci by mohlo prepadnúť až 47.000 detí v riziku chudoby.