Prezidentka pri kauze Govnet počká na výsledky kompetentných orgánov

Bratislava 18. júna (TASR) – Pri kauze Govnet si chce prezidentka SR Zuzana Čaputová počkať na výsledky od kompetentných orgánov, lebo si myslí, že iný prístup by bol kontraproduktívny. Uviedla to dnes na tlačovom brífingu po rokovaní s vicepremiérkou pre investície a informatizáciu Veronikou Remišovou.



„Túto kauzu vnímam prostredníctvom médií, ale aj prostredníctvom informácií, ktoré mám ako prezidentka,“ uviedla Čaputová. Ako dodala, je samozrejmé, že má informácie, ktoré presahujú rámec tých medializovaných, ale myslí si, že na strane politikov je teraz namieste zdržanlivosť vo vyjadreniach.



„Vzhľadom k tomu, že je to téma, ktorá sa bezprostredne dotýka otázky bezpečnosti Slovenskej republiky a našich záujmov, aj kreditu navonok voči zahraničným partnerom, zámerne budem k tejto téme zdržanlivá. Prebieha tam momentálne vyšetrovanie a som presvedčená o tom, že je potrebné najskôr tú situáciu príslušnými kompetentnými orgánmi dobre spoznať,“ uzavrela Čaputová.



Remišová vidí pri kauze Govnet problém v tom, že kritická infraštruktúra štátu je v rukách súkromníka, na čo už viackrát upozornila. Odmietla tvrdenia svojho predchodcu Richarda Rašiho, že práve projekt, prostredníctvom ktorého sa mal redizajnovať Govnet a dostať infraštruktúra do vlastníctva Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, pred časom pozastavila.



„Asi 10 rokov sa tento projekt neriešil, následne bol projekt pripravený, ktorý sme prehodnocovali a prehodnocovali sme ho z dôvodu, ako boli jednotlivé komponenty nacenené,“ dodala Remišová.



„Keď máte cenu niektorého komponentu 26 000 eur a na trhu sa predáva za 10 000 eur, tak je prirodzené, že ten projekt si chcete preveriť a chcete si preveriť to, či všetky ceny tak, ako boli nacenené, zodpovedajú realite,“ uzavrela Remišová.