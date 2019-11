VIDEO: Prezidentka SR prijala Štefana Kišša a Miriam Letanovec

Bratislava 6. novembra (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu diskutovala s riaditeľom Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) ministerstva financií Štefanom Kiššom a riaditeľkou Implementačnej jednotky (IJ) Úradu vlády SR Miriamou Letovanec. Okrem iného ju zaujímala problematika hodnoty za peniaze, a to aj v kontexte prípravy rozpočtu verejných financií.



"S pani prezidentkou sme hovorili o hodnote za peniaze, o vládnom projekte, ktorý sa naštartoval pred necelými štyrmi rokmi, najmä v kontexte prípravy rozpočtu verejných financií, ktorý je dnes v parlamente, ale konkrétnejšie najmä z nášho pohľadu, z pohľadu našej práce," priblížil Kišš. Diskutovali tiež o revíziách výdavkov, ktoré sa robia na ÚHP a s tým súvisiacimi kapacitami štátu.







Šéfka IJ poznamenala, že s prezidentkou hovorili v kontexte implementácie špecificky o oblastiach životného prostredia, sociálnych vecí a zdravotníctva. Zaujímal ju tiež dosah na jednotlivé projekty z pohľadu hodnoty za peniaze. Diskutovali aj o doprave. "Takisto ju zaujímalo, čo patrí medzi tie príčiny, prečo nedosahujeme tie výsledky, a ako by sme ich mohli dosahovať lepšie," dodala Letovanec.



Z praktických vecí diskutovali napríklad o rezortizme. "Čo spôsobuje rezortizmus, keď dve ministerstvá majú pracovať na nejakej veci a ako sa tie výsledky dosahujú alebo nedosahujú," ozrejmila Letovanec. Témou bola aj dlhodobá starostlivosť. "My navrhujeme, aby sa táto téma stala skôr nadrezortnou témou, alebo respektíve, aby mala prierezové riešenie a koordináciu z dôvodu toho, že často sa nám tie výsledky práve nepodarí dosiahnuť z hľadiska kooperácie jednotlivých rezortov, v tomto prípade ministerstva zdravotníctva a ministerstva práce," podotkla.



Pri implementácii riešení ešte podľa nich existujú výzvy. "Ľahšie sa implementujú opatrenia, ktoré sú zamerané na zlepšenie procesov a riadenia, ak sa bavíme o veľkých štrukturálnych reformách, ako je napríklad stratifikácia nemocníc, tak tam, samozrejme, ešte vidíme ten priestor na zlepšenie, lebo sú to veľké hodnotové veci," skonštatovala Letovanec s tým, že v prípade, ak ide o peniaze a úspory, výsledky sa často dosahujú pomalšie.