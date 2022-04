Prezidentka: V Continentale uvažujú moderne a progresívne

Púchov 13. apríla (TASR) – V dôsledku krízy súvisiacej s vojnou na Ukrajine nedošlo v gumárenskej spoločnosti Continental v Púchove k poklesu výroby. Naopak, výroba pneumatík má vzostupnú tendenciu. Po návšteve najväčšieho zamestnávateľa v regióne to v stredu povedala prezidentka Zuzana Čaputová.



„Z informácií, ktoré mi sprostredkovalo vedenie firmy, výroba ide v plnom prúde, o výrobky spoločnosti je obrovský záujem na celom svete. S výzvami, ktorým možno bude musieť spoločnosť čeliť v súvislosti so zmenami na svetovom trhu, sa Continental zaoberá v dostatočnom predstihu,“ pripomenula prezidentka.



Spoločnosť má podľa nej moderný prístup k zamestnancom a technologickým postupom, na dobrej úrovni funguje spolupráca s odborovou organizáciou. S vedením spoločnosti sa dotkli aj otázok budúcnosti firmy a environmentálnych súvislostí.



„Uvažujú moderne, perspektívne od počiatku výrobného procesu až po nakladanie s odpadmi. V oblasti energetických médií a vstupných surovín pristupuje spoločnosť veľmi zodpovedne k diverzifikácii zdrojov napríklad aj pri nákupe sadzí potrebných k výrobnému procesu, ale aj k alternatívnym zdrojom kaučuku,“ doplnila prezidentka.



Ako dodala, Continental sa pripravuje aj na krátkodobé rýchle opatrenia v prípade zastavenia dodávok plynu. Ten by v najhoršom prípade mohla nahradiť nafta.