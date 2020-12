Prezidentka vetovala novelu zákona, ktorá mala upraviť obedy zadarmo

Bratislava 11. decembra (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová vetovala novelu zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorá mala upraviť obedy zadarmo. Podľa nej by totiž mohlo sitom pomoci prepadnúť až 47.000 detí v riziku chudoby. Zákon preto vracia do parlamentu s návrhom úpravy, ktorá zabezpečí, že tieto deti cez sieť neprepadnú. Informoval o tom v piatok hovorca prezidentky Martin Strižinec.



"Sú to deti, ktoré sú v riziku chudoby, hoci ich rodiny majú príjem vyšší ako hranica životného minima, ale súčasne je nedostatočný na to, aby si uplatnili zvýšený daňový bonus," vysvetlila prezidentka s tým, že podľa expertných odhadov Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky a Útvaru hodnoty za peniaze sa to týka až 47.000 detí. Pomer medzi hranicou chudoby a životným minimom sa líši podľa veľkosti rodiny a najväčšia medzera je v prípade osamelého rodiča s jedným dieťaťom.



Prezidentka sa preto rozhodla vrátiť zákon do parlamentu a ako spôsob nápravy tohto neželaného stavu navrhla upraviť kritérium, podľa ktorého sa rozšíri okruh detí, ktorým vznikne nárok na dotáciu. Prezidentka navrhuje príjmovú hranicu pre získanie dotácie na obed nastaviť minimálne na úroveň dvojnásobku životného minima, čím sa zabezpečí, že ani jedno dieťa neprepadne sitom tejto pomoci.



UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.



Prezidentka podpísala zákon o teste proporcionality

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok podpísala zákon o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní. Zákon ustanovuje pravidlá posudzovania proporcionality prostredníctvom testu proporcionality v oblasti regulácie povolaní a pôsobnosť orgánov verejnej správy pri zabezpečovaní testu proporcionality na účely zabezpečenia riadneho fungovania vnútorného trhu a ochrany spotrebiteľa.



Zásada proporcionality je jednou zo všeobecných zásad práva EÚ, ktorá sa musí uplatňovať pri každom vnútroštátnom regulačnom opatrení. "Požiadavka na povinný test proporcionality má za cieľ odstrániť existujúce neodôvodnené alebo neprimerané prekážky pri uplatňovaní základných práv a slobôd v členských štátoch," uviedol rezort školstva v návrhu.



Test proporcionality vykonáva subjekt, ktorý navrhuje reguláciu povolania, pričom ho vykonáva prostredníctvom formulára s názvom Test proporcionality. Subjekt, ktorý navrhuje reguláciu povolania, zverejní vyplnený formulár spolu s návrhom regulácie povolania na svojom webovom sídle. "Ak ide o návrh zákona výboru NR SR alebo poslanca NR SR, vyplnený formulár zverejní Kancelária NR SR na webovom sídle. Vyplnený formulár subjekt, ktorý navrhuje reguláciu, zároveň zašle Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré ho zverejní na svojom webovom sídle," uvádza sa v predloženom materiáli.



Lehota na zasielanie možných pripomienok je najmenej 14 pracovných dní a začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia formulára subjektom, ktorý navrhuje reguláciu povolania, alebo Kanceláriou NR SR.



Prezidentka podpísala novelu, ktorou sa mení výpočet kvót pre slovenské rádiá

Výpočet týkajúci sa kvót pre slovenské hudobné diela vo vysielaní rádií sa upraví, po novom sa bude vyrátavať z času vysielania medzi 6.00 h a 24.00 h. Vyplýva to z novely zákona o vysielaní a retransmisii z dielne Ministerstva kultúry (MK) SR, ktorú v piatok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Po novom sa vypúšťa obmedzenie v prípade licencie na vysielanie rozhlasovej programovej služby, jeden vysielateľ bude môcť získať viac licencií. Novela sa týka aj prevodu licencie, zmeny majú umožniť vstup nových investorov do existujúcich štruktúr vysielateľov s podmienkou, aby bolo pri zlúčení alebo predaji zachované technické a personálne zabezpečenie vysielania danej programovej služby.



V prípade kvót pre slovenské hudobné diela sa upraví spôsob výpočtu podielu zákonom stanoveného percenta vo vysielaní (25 percent pre súkromné rádiá, 35 percent pre rádiá RTVS). Percentuálny podiel sa nebude viac počítať z celkového času vyhradeného vysielaniu hudobných diel za kalendárny mesiac, ale z času, v rámci ktorého sa zarátavajú slovenské skladby do stanoveného podielu, teda medzi 6.00 h a 24.00 h.



Ďalšie zmeny sa týkajú podielu reklamy v rozhlasovom vysielaní. Do maximálneho času denného vysielania, ktorý môže byť vyplnený reklamou – 20 percent v prípade súkromných rádií a tri percentá vo vysielaní rozhlasových služieb RTVS, sa nebude započítavať dlhšie reklamné oznámenie a ani výzva na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku. Zmeny sa budú týkať aj označenia sponzoringu programu či umiestňovania produktov v programe. Po novom ich už rádiá nemusia uvádzať na začiatku i na konci, ale len na začiatku alebo len na konci programu.



Účinnosť má novela nadobudnúť od januára 2021. V prípade konaní pri zisťovaní stavu v dodržiavaní právnych predpisov a podmienok udelenej licencie začatých pred 1. januárom 2021, ktoré neboli právoplatne skončené, sa bude postupovať podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020.