Prezidentka vetovala zákon o elektronických komunikáciách

Bratislava 19. novembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vetovala zákon o elektronických komunikáciách, ktorý Národná rada (NR) SR schválila začiatkom novembra.



"Prezidentka vrátila schválený zákon na opätovné prerokovanie NR SR z dôvodu jeho rozporu s Ústavou SR a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd," informovala kancelária hlavy štátu. Konkrétne ide podľa prezidentky o porušenie práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného života a práva na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.



Ako zdôraznila hlava štátu, súkromie je jednou z hlavných hodnôt, na ktorých je založená demokratická spoločnosť. Ide o rovnaké výhrady, aké voči obdobnej právnej úprave prezidentka uplatnila už minulý rok.



Podľa sporných ustanovení schváleného zákona na základe žiadosti Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) má byť telekomunikačný operátor povinný bezplatne zasielať účastníkom siete informácie, ktoré sa týkajú ochrany osôb pred hroziacim nebezpečenstvom a opatrení pri ohrození života a zdravia. Za týmto účelom by malo byť podniku umožnené spracúvať lokalizačné údaje účastníkov aj bez ich súhlasu . Na základe písomnej žiadosti ÚVZ by mal tiež operátor poskytnúť do 24 hodín úradu viaceré osobné údaje o takomto účastníkovi. Účelom tejto právnej úpravy je ochrana osôb pred hroziacim nebezpečenstvom alebo prijímanie opatrení pri ohrození života a zdravia počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu.



"Napriek tomu, že spornými ustanoveniami sa sleduje legitímny cieľ (ochrana pred šírením nákazlivej ľudskej choroby), ich znenie nespĺňa minimálne obsahové požiadavky formulované Ústavným súdom a opakovane taktiež Európskym súdom pre ľudské práva, ktorých splnenie je nevyhnutným predpokladom pre zásah do práva na súkromie a ktoré slúžia na to, aby sa pri prelamovaní telekomunikačného tajomstva zabránilo svojvôli," konštatuje vo svojom rozhodnutí Čaputová.



Hlava štátu tak parlamentu navrhuje, aby pri opätovnom prerokovaní a schvaľovaní zo zákona vypustil sporný paragraf 117 odsek 21.