Prezidentka víta zvýšenie príspevku na bývanie aj jednorazovú pomoc

Bratislava 6. apríla (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová víta zvýšenie príspevku na bývanie a poskytnutie jednorazovej pomoci 100 eur. Uviedla to na sociálnej sieti.



"Po viacerých rokovaniach s ministrom práce Milanom Krajniakom sme sa zhodli na potrebe posilnenia adresnej pomoci najzraniteľnejším skupinám ľudí," povedala Čaputová. Medzi opatreniami, na ktorých sa dohodli, je zvýšenie príspevku na bývanie, ktorý by pomohol väčšiemu počtu domácností žijúcich pod hranicou životného minima.



Ďalšia pomoc bude jednorazový stoeurový príspevok pre tých, ktorí prepadli sitom doterajšej finančnej pomoci. "Oceňujem tiež návrh ministra pristúpiť k skoršiemu zvýšeniu dávok v hmotnej núdzi, a to k 1. októbru 2023 namiesto 1. januára 2024," poznamenala hlava štátu.



Minister podľa nej tiež prisľúbil, že odborný tím rezortu práce pripraví na základe aktualizovaných dát aj návrh rozsiahlejšej systémovej zmeny príspevku na bývanie pre ďalšiu vládu. "A to tak, aby mohol byť poskytnutý aj ľuďom trpiacim chudobou, ktorých príjem presahuje životné minimum," priblížila Čaputová. Dodala, že budúca vláda by tak dokázala adresnejšie a efektívnejšie pomáhať tam, kde je to najviac potrebné.



Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplatili inflačnú pomoc od polovice minulého roka vo výške takmer 110 miliónov eur. V rámci prvého balíka pomoci, kde štát vyplácal jednorazovo 100 eur pre rodiny s deťmi či poberateľov pomoci v hmotnej núdzi, vyplatili úrady práce ľuďom celkovo 99 miliónov eur. V druhom balíku vyplatili ďalším skupinám ľudí dodatočných desať miliónov eur.