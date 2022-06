Čaputová vrátila prorodinný balík, navrhuje len zmeny platné od 1. 7.

Bratislava 9. júna (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok vrátila do Národnej rady (NR) SR na opätovné prerokovanie zákon o financovaní voľného času dieťaťa. Tento svoj krok avizovala už v utorok (7.6.). Právna norma zavádza okrem "krúžkovného" aj vyšší prídavok či daňový bonus na dieťa. Najbližšia schôdza parlamentu začína budúci týždeň v utorok (14.6.).



V zverejnenom odôvodnení vrátenia narýchlo prijatého zákona zopakovala svoje výhrady k skrátenému legislatívnemu konaniu o balíku zmien, ktorého veľká časť začne platiť až od budúceho roka. Skrátené konanie sa má podľa nej uplatňovať len výnimočne a za mimoriadnych okolností, jeho odôvodnenie v tomto prípade nie je podľa hlavy štátu dostatočné. Predkladateľ sa napríklad odvoláva na vplyvy pandémie COVID-19, pričom tejto situácii čelí Slovenská republika už tretí rok.



"Je zrejmé, že opatrenia, ktoré majú nadobudnúť účinnosť až 1. januára 2023 nemôžu byť spôsobilé zamedziť alebo znížiť negatívne následky bezprostredne hroziacich hospodárskych škôd, na ktoré sa predkladateľ odvoláva. Naopak, je možné konštatovať, že tieto systémové a trvalé opatrenia žiadnym spôsobom nesúvisia s odôvodnením skráteného legislatívneho konania a boli k opatreniam, ktoré majú nadobudnúť účinnosť už 1. júla 2022, pripojené so zámerom, aby systémové zmeny, ktoré majú okrem iného zásadný dopad na samosprávy, neboli predmetom riadneho legislatívneho procesu a sociálneho dialógu," upozorňuje Čaputová.



Vzhľadom na vysoký finančný vplyv zákona mala byť podľa nej zabezpečená aj účasť samospráv či sociálnych partnerov na legislatívnom procese. "Je žiaduce, aby boli adresáti právnych noriem s ich obsahom a dôsledkami vopred oboznámení, mohli zákonodarcu vopred varovať pred nezamýšľanými vplyvmi a mali priestor sa na zmenu aj prakticky pripraviť. Diskusia o vecnej podstate zmien, ich vplyvoch, možnosť vyjadriť sa a vypočuť si argumenty viacerých strán sú základnými kameňmi parlamentnej demokracie," pripomína hlava štátu.



K vrátenému zákonu navrhuje viacero zmien, ktorých schválenie podľa nej zabezpečí rýchlu pomoc rodinám plánovanú od 1. júla tohto roka. "Súčasne sa vytvorí dostatočný časový priestor na to, aby v riadnom legislatívnom procese a po sociálnom dialógu boli k 1. januáru 2023 prijaté trvalé systémové opatrenia pomáhajúce rodinám a ohrozeným skupinám obyvateľov," dodáva vo svojom stanovisku prezidentka.