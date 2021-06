Prezidentka vymenovala Samuela Vlčana za ministra pôdohospodárstva

Prezidentka Zuzana Čaputová prijala demisiu doterajšieho ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jána Mičovského (vľavo) v utorok 8. júna 2021 v Bratislave. Za jeho nástupcu vymenovala Samuela Vlčana (vpravo). Foto: TASR - Martin Baumann

Profil ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR JUDr. Samuela Vlčana



Narodil sa 13. marca 1971. Najskôr študoval na gymnáziu v Topoľčanoch a neskôr na špeciálnom gymnázium v Banskej Štiavnici, na ktorom maturoval v roku 1989. Medzinárodné vzťahy vyštudoval na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov (MGIMO).



Právnické vzdelanie získal Samuel Vlčan na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1990 až 1995. Medzitým absolvoval v roku 1994 študijný pobyt na Universität Bremen v Brémach. V rokoch 2005 až 2006 absolvoval exekutívny rozvojový program pre vrcholových manažérov na University of California v Berkley (USA).



Počas profesionálnej kariéry pôsobil najmä v oblasti práva a v bankovom sektore, v ktorom pracoval 17 rokov. Viedol právne oddelenia HVB Banky a Slovenskej sporiteľne. Bol členom predstavenstva Slovenskej sporiteľne.



V rokoch 2010 až 2012 bol v Bosne a Hercegovine generálnym manažérom zodpovedným za organizačné a finančné riadenie spoločnosti Hypo Alpe-Adria-Bank a následne pôsobil v rakúskom Klagenfurte ako člen reštrukturalizačného tímu Hypo Alpe-Adria-Bank International AG. Pracoval aj na pozícii generálneho manažéra Sberbank Slovensko.



Vláda SR schválila 19. apríla 2020 JUDr. Samuela Vlčana za štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Na tento post prešiel z miesta výkonného riaditeľa spoločnosti WP TECH, ktorá od roku 2015 pôsobí na Slovensku v oblasti odpadového hospodárstva.



Po necelých troch mesiacoch požiadal 1. júla o uvoľnenie z funkcie. Z postu štátneho tajomníka MPRV SR odvolal vládny kabinet Samuela Vlčana 8. júla 2020. V jeho gescii boli sekcie rezortnej politiky pôdohospodárstva, legislatívy, analýz a výkazníctva, poľnohospodárstva, programov cezhraničnej spolupráce, potravinárstva a obchodu, ako aj Inštitút pôdohospodárskej politiky.



Príhovor prezidentky SR Zuzany Čaputovej k vymenovaniu ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, vážený pán minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, vážený pán Mičovský, vážení hostia, dámy a páni,



V tejto chvíli sa vám chcem poďakovať za úsilie, ktoré ste vynaložili pri riadení rezortu pôdohospodárstva. Dôverujem tomu, že ste ako minister konali podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a že vaše rozhodnutia, boli vedené dobrými úmyslami.



Do funkcie ste nastúpili s vysokým kreditom Bielej vrany, keď ste ešte ako vysokopostavený zamestnanec podniku Lesy Slovenskej republiky poukázali na neefektívne nakladanie s majetkom „Lesov", na korupciu a politický klientelizmus. Podaním demisie ste podľa vlastných slov prebrali politickú zodpovednosť za riaditeľku Slovenského pozemkového fondu, ktorá bola obvinená z korupcie a ktorú ste Vláde Slovenskej republiky do funkcie sám navrhli. Tento váš krok, pán Mičovský, vnímam ako súladný s očakávaniami, ktoré vaše profesionálne aj politické pôsobenie sprevádzajú.



Viedli ste rezort, ktorý je jedným z najťažších, pretože si vyžaduje zladiť záujmy mnohých vplyvných skupín – veľkých a malých farmárov, potravinárov, obchodníkov, spotrebiteľov, lesníkov, ochrancov prírody.



A k tomu ste mali za úlohu skonsolidovať dôležité inštitúcie ako Slovenský pozemkový fond či Poľnohospodársku platobnú agentúru, kde sa mnohé z týchto záujmov stretávajú. V politických sporoch, a v niektorých prípadoch aj s vlastnými ministrami a poslancami, ste nechali srdce, no myslím si, že so situáciou v rezorte ani vy sám, nemôžete byť spokojný.



Povedali ste, že nezvyknete utekať z boja a poukázali ste pritom na návrh koaličných poslancov, ktorí navrhujú vyňať chránené územia z pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva. Ako poslanec budete mať príležitosť pričiniť sa o zmenu legislatívnej praxe, kedy sa dôležité rezortné návrhy predkladajú ako poslanecké iniciatívy, čím sa obchádza medzirezortné pripomienkové konanie a odborná diskusia. Bude pre všetkých na Slovensku prínosom, ak sa diskusiu o prírode blízkom hospodárení, či jednotnom spravovaní území v národných parkoch podarí iniciovať.



Vážený pán Mičovský,



ešte raz Vám ďakujem za vykonanú prácu a želám všetko dobré vo vašom ďalšom pôsobení.



Vážený pán minister Vlčan,



Vo svojej novej funkcii budete musieť v krátkom čase zvládnuť naozaj veľké výzvy. Medzi tie najhlavnejšie patrí personálna stabilizácia ministerstva a jeho rozpočtových a príspevkových organizácií, konsolidácia vzťahov s odbornou verejnosťou a stavovskými organizáciami, či nová rezortná stratégia prepojená s investičným a rozpočtovým obdobím EÚ na roky 2021 – 2027.



Rozhodujúcou bude tiež reforma štátnych lesov. Programové vyhlásenie vlády v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva nastavuje priority a potrebné reformy správne, stále nám však chýba implementácia navrhovaných krokov a opatrení v reálnom čase.



Potrebujete sfinalizovať spravodlivé nastavenie poľnohospodárskych platieb a dotácií, vyriešiť v relatívne krátkom čase situáciu ohľadom možného odňatia akreditácie Poľnohospodárskej platobnej agentúry, či posilniť spracovateľské kapacity a zvýšiť potravinovú sebestačnosť Slovenska. Bez funkčnej platobnej agentúry nie je možné splniť stanovené ciele a budúcnosť farmárov môže byť reálne ohrozená. Najmä chýbajúca digitalizácia a naplnenie všetkých ostávajúcich podmienok zo strany Európskej komisie budú elementárnym predpokladom pre zvrátenie tohto neželaného stavu.



Krízové riadenie, znalosť pomerov na úrade a manažérsky prístup sú hlavné atribúty na zvládnutie zložitej situácie v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a spolieham sa, že ich pri riadení rezortu v maximálnej miere uplatníte.



Vážený pán minister,



Želám Vám pri spravovaní mimoriadne náročného rezortu veľa úspechov, aby slovenský vidiek mohol byť pilierom lokálnej ekonomiky a zamestnanosti, udržateľnej tvorby krajiny, aj miestom pre kvalitný a harmonický život.

Výberová chronológia zmien vo vláde SR od parlamentných volieb v roku 2020



21. marca 2020 - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala vládu SR Igora Matoviča (OĽANO). Vládnu koalíciu vytvorili štyri strany a hnutia, a to OĽANO, Sme rodina, SaS a Za ľudí, ktoré získali v parlamente ústavnú väčšinu. Víťaz volieb OĽANO obsadil v kabinete sedem ministerských pozícií, Sme rodina a SaS po tri ministerstvá a strana Za ľudí dve.



1. júla - Veronika Remišová (Za ľudí) prevzala od prezidentky SR Zuzany Čaputovej poverenie viesť nové Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.





2021



12. marca - Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala demisiu ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO). Rezort dočasne viedol minister financií Eduard Heger (OĽANO).



17. marca - Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala demisiu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina). Rezort dočasne viedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



23. marca - Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala predpoludním demisiu vicepremiéra a ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS). Rezort dočasne viedol minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Ten po demisii Milana Krajniaka (Sme rodina) dočasne šéfoval aj ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny.



- Popoludní prijala hlava štátu aj demisiu ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí). Rezort spravodlivosti dočasne viedla vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).



25. marca - Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala demisiu ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) a ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nominant SaS). Rezort školstva dočasne viedol minister financií Eduard Heger (OĽANO) a rezort diplomacie minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).



30. marca - Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala demisiu premiéra Igora Matoviča (OĽANO). Zostavením novej vlády poverila Eduarda Hegera (OĽANO).



1. apríla - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala vládu Eduarda Hegera (OĽANO). Heger na čele vládneho kabinetu vystriedal Igora Matoviča (OĽANO), ktorý sa stal ministrom financií. Zmena nastala aj na poste ministra zdravotníctva, kde po Marekovi Krajčím (OĽANO) nastúpil Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Miesto ministra práce sociálnych vecí a rodiny zostalo zatiaľ neobsadené.



9. apríla - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala Milana Krajniaka (Sme rodina) za ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR.



25. mája - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽANO) oznámil, že v súvislosti s dianím v Slovenskom pozemkovom fonde (SPF) odstúpi z funkcie.



7. júna - Minister Ján Mičovský (OĽANO) na poludňajšej tlačovej konferencii vyhlásil, že sa rozhodol stiahnuť svoju demisiu. Odôvodnil to množstvom podporných vyhlásení na jeho adresu, ktoré ho presvedčili, aby "neutekal z boja" a vo funkcii pokračoval.



- Premiér Eduard Heger (OĽANO) sa na popoludňajšom stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou dohodol na vymenovaní Samuela Vlčana do funkcie ministra pôdohospodárstva. "Dnes som sa stretol s pani prezidentkou, aby sme dohodli vymenovanie tohto nástupcu," povedal Eduard Heger.



