Prezidentka Zuzana Čaputová: Záujem o potravinovú pomoc rastie

Bratislava 26. júla (TASR) – Záujem o potravinovú pomoc na Slovensku stále rastie. Ľuďom, na ktorých inflácia dopadla najviac, však nenahradí adresnú a opakovanú finančnú pomoc štátu. Poukázala na to v utorok na sociálnej sieti prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Hlava štátu upozornila najmä na matky samoživiteľky, ktoré sú odkázané na náhradné výživné, opatrovateľský či rodičovský príspevok, a preto si nemajú z čoho uplatniť zvýšený bonus. Rovnako aj na rodiny žijúce v hmotnej núdzi, pracujúcich za nízke mzdy a dôchodcov s nízkymi dôchodkami. "Tieto skupiny našich spoluobčanov na adresnú pomoc ešte stále čakajú," podotkla.



Čaputová tiež v súvislosti s potravinovou pomocou skonštatovala, že okrúhly stôl, ktorý na jar zorganizovala s ministrom pôdohospodárstva Samuelom Vlčanom (nominant OĽANO) a so zástupcami charít a obchodných reťazcov v Prezidentskom paláci, priniesol jasnosť v darovaní bezpečných potravín.



"Pečivo, ovocie a zeleninu už budú môcť reťazce darovať ľuďom, ktorí to potrebujú, bez hrozby pokuty. S týmito potravinami sa u nás najviac plytvá, ale doposiaľ absentovali jasné pravidlá ich darovania. Zároveň všetky organizácie, ktoré pomoc ľuďom distribuujú, dostanú na túto činnosť podporu od štátu," poznamenala prezidentka. Poďakovala sa pritom šéfovi agrorezortu, ale aj obchodným reťazcom a organizáciám, ako sú Potravinová banka Slovenska a ďalšie charity.