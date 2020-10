Prezidentom Finančnej správy bude Žežulka, Bláhová alebo Pavlovič

Bratislava 20. októbra (TASR) – Do finále výberového konania na prezidenta Finančnej správy (FS) SR sa dostali Jiří Žežulka, Renáta Bláhová a Peter Pavlovič. Ministrovi financií Eduardovi Hegerovi (OĽANO) týchto kandidátov odporučila výberová komisia po ich verejnom vypočutí, na ktorom sa v pondelok zúčastnilo 11 uchádzačov. Informoval o tom na utorkovej tlačovej konferencii štátny tajomník Ministerstva financií SR Ľuboš Jančík.



„Na prvom mieste s celkovým súčtom bodov 842 skončil pán Jiří Žežulka, bývalý šéf finančnej správy v Česku. Na druhom mieste s celkovým počtom bodov 742 skončila pani Bláhová, bývalá poradkyňa ministra financií a odborníčka na dane a odvody a na treťom mieste pán Peter Pavlovič, bývalý zamestnanec alebo partner jednej z audítorských spoločností," spresnil Jančík.



Kedy Heger o novom prezidentovi FS rozhodne, zatiaľ nie je jasné. Šéf rezortu uviedol, že ho príjemne prekvapil počet kandidátov prihlásených do výberového konania. Je to podľa neho dôkaz, že ľudia veria v transparentnosť výberu a nepovažujú ho za formálny proces s vopred určeným výsledkom.



Uchádzači o najvyšší post vo finančnej správe museli splniť požiadavky vyplývajúce zo zákona o finančnej správe. Okrem iného napríklad minimálnu päťročnú relevantnú prax v riadiacej funkcii, znalosť anglického jazyka, museli mať kvalifikovanú predstavu o smerovaní a rozvoji FS, či schopnosť strategicky viesť inštitúciu. Heger uviedol, že od nového šéfa FS očakáva, aby bola FS prísna voči podvodom a zároveň ústretová k poctivým daňovníkom.