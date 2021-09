Prezidentom ITAS ostáva E. Fitoš, vo vedení zostávajú aj ďalší

Bratislava 23. septembra (TASR) - Prezidentom IT Asociácie Slovenska (ITAS) ostáva naďalej Emil Fitoš. Súčasné pozície si obhájili aj ďalší ľudia z vedenia asociácie. Vyplýva to z hlasovania členov počas stredajšieho (22. 9.) valného zhromaždenia asociácie.



Fitoš tak bude zastávať funkciu prezidenta ITAS ďalšie dva roky. Na tomto poste už pritom pôsobí od roku 2017.



Prvým viceprezidentom do roku 2023 ostáva Mário Lelovský a viceprezidentom pre oblasť eGovernmentu nadchádzajúce dva roky bude Pavol Frič. Členovia asociácie v online voľbách vybrali aj nové prezídium a správnu radu asociácie.



Fitoš vyhlásil, že chce ako prezident asociácie pokračovať v rozvoji a posilňovaní digitálnej ekonomiky na Slovensku a pomôcť tak rozvoju IKT sektora v krajine. "Mojím hlavným cieľom je prepájanie IT firiem so všetkými ďalšími odvetviami, pre ktoré môže byť IKT sektor užitočný," povedal Fitoš.



Lelovský sa zase bude naďalej venovať oblasti IT vzdelávania a trhu práce. Svoje znovuzvolenie za prvého viceprezidenta vníma aj ako výzvu pre štát, pretože kým bude mať Slovensko v IT sektore nedostatok ľudí, pocítia to všetky ostatné hospodárske odvetvia.



Frič sa chce zamerať na vytváranie priestoru pre všetkých členov asociácie, aby sa mohli viac zapájať do diania v slovenskom eGovernmente. "Mojím cieľom je aj zlepšenie informovania našej členskej základne, napríklad o dianí v pracovných skupinách, v ktorých sú nominanti ITAS," vyhlásil Frič.



ITAS má v súčasnosti 104 členov, v jej radoch sú slovenské, ale aj nadnárodné spoločnosti pôsobiace v IKT sektore na Slovensku.