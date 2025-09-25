< sekcia Ekonomika
Prezidentom plynárenského zväzu zostáva Rastislav Ňukovič
Ňukovič obhájil pozíciu, do ktorej ho po prvý raz delegáti zvolili v roku 2022.
Autor TASR
Bratislava/Horný Smokovec 25. septembra (TASR) - Staronovým prezidentom Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) sa na obdobie rokov 2025 - 2028 stal Rastislav Ňukovič. Rozhodli o tom delegáti 11. Riadneho snemu SPNZ. Ňukovič obhájil pozíciu, do ktorej ho po prvý raz delegáti zvolili v roku 2022. Informoval o tom výkonný riaditeľ SPNZ Richard Kvasňovský.
Nové funkčné obdobie začína Ňukovič v náročnej situácii pre plynárenstvo na Slovensku a v Európe, najmä pre geopolitické vplyvy. „Plynárenská mapa v EÚ sa výrazne zmenila a Slovensko je jednou z krajín, ktorá to cíti najviac. Nehovoriac o tom, že od januára nemáme žiadne dodávky plynu z východu. Aj napriek týmto ťažkostiam je však náš sektor naďalej dôležitým pilierom energetickej bezpečnosti,“ uviedol Ňukovič.
Staronový prezident zväzu chce pokračovať v aktívnej komunikácii SPNZ smerom k verejnosti, profesijným organizáciám orgánom štátnej správy i zahraničných partnerom a obhajovať pozíciu plynárenstva v energetike i dekarbonizácii.
K prioritám na nasledujúce obdobie Ňukovič zaradil posilňovanie energetickej bezpečnosti Slovenska, ktorej súčasťou by malo byť aj efektívne využívanie potenciálu na domácu ťažbu. Ďalšou trvalou prioritou celého sektora je podľa neho podpora cieľov v oblasti životného prostredia a klímy. „Som presvedčený o tom, že plynárenstvo zohrá veľmi dôležitú úlohu, ktorú vidíme jednak v rozumnom využívaní zemného plynu v energetickom mixe a súčasne v rastúcom využívaní obnoviteľných plynov,“ zdôraznil Ňukovič.
Snem rozhodol, že SPNZ bude podporovať inovatívne projekty, vrátane využívania umelej inteligencie v plynárenstve, a chce prispieť k tomu, aby sa podniky mohli uchádzať o podporu pre dôležité projekty spoločného európskeho záujmu (IPCEI) či rôznych európskych fondoch. Chce presadzovať plynovú mobilitu ako relevantnú alternatívu voči iným pohonom, spolupracovať so samosprávami a verejným sektorom na jej využívaní aj ako súčasti cirkulárnej ekonomiky či rozvíjať partnerstvá s plynárenskými asociáciami v susedných krajinách, ako je Česká republika, Poľsko alebo Maďarsko.
