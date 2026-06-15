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Pri 3-eurovom cle od 1. júla rozhoduje dátum colného vyhlásenia
Od 1. júla tohto roka začne platiť nové paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok z krajín mimo Európskej únie (EÚ).
Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - Od 1. júla tohto roka začne platiť nové paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok z krajín mimo Európskej únie (EÚ). Kľúčovým faktorom pri jeho uplatnení bude dátum prijatia colného vyhlásenia, pričom všetky zásielky deklarované od tohto dátumu podliehajú novým pravidlám. Upozornil na to v pondelok hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.
„Od 1. júla 2026 vstupujú do platnosti legislatívne zmeny, ktoré zavádzajú paušálne clo pre zásielky dovážané z krajín mimo EÚ. Clo je stanovené vo výške 3 eurá za položku. Položka predstavuje jeden alebo viac tovarov v zásielke, ktoré majú rovnaký kód tovaru podľa Colného sadzobníka, rovnaký opis a rovnaký pôvod. Zmena sa dotkne všetkých zákazníkov nakupujúcich v zahraničných e-shopoch, najmä na populárnych ázijských platformách,“ priblížil hovorca.
Zdôraznil, že pri uplatňovaní nových pravidiel týkajúcich sa výberu cla vo výške 3 eur za položku bude rozhodujúci dátum prijatia colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do voľného obehu. Ak bude colné vyhlásenie prijaté 1. júla 2026 alebo neskôr, na zásielky sa už budú vzťahovať nové pravidlá.
Povinnosť zaplatiť clo podľa FS závisí od toho, kde sa tovar nachádza v okamihu uskutočnenia objednávky. Rozlišujú sa pritom tri situácie, teda či je tovar odoslaný z tretej krajiny, nachádza sa v colnom alebo dočasnom sklade v EÚ, prípadne v bežnom sklade predajcu v EÚ.
Ak sa tovar v čase objednávky nenachádza na území EÚ a je odoslaný z tretej krajiny až na základe objednávky, pričom sú splnené podmienky predaja na diaľku, uplatní sa clo vo výške 3 eurá za položku. Ak bol tovar prepravený do colného alebo dočasného skladu v EÚ ešte pred objednávkou, nejde o predaj na diaľku. Pri prepustení do voľného obehu sa teda uplatní štandardná colná sadzba podľa spoločného colného sadzobníka. Napokon, ak je tovar už prepustený do voľného obehu a nachádza sa v sklade predajcu v EÚ, colné konanie sa už uskutočnilo a clo bolo zaplatené. Následný predaj v rámci EÚ preto nepodlieha ďalšiemu clu ani colným poplatkom.
„Finančná správa odporúča spotrebiteľom sledovať informácie o pôvode tovaru a spôsobe jeho dodania, keďže tieto faktory priamo ovplyvňujú výšku prípadného paušálneho cla a colných poplatkov,“ doplnil Kováč.
„Od 1. júla 2026 vstupujú do platnosti legislatívne zmeny, ktoré zavádzajú paušálne clo pre zásielky dovážané z krajín mimo EÚ. Clo je stanovené vo výške 3 eurá za položku. Položka predstavuje jeden alebo viac tovarov v zásielke, ktoré majú rovnaký kód tovaru podľa Colného sadzobníka, rovnaký opis a rovnaký pôvod. Zmena sa dotkne všetkých zákazníkov nakupujúcich v zahraničných e-shopoch, najmä na populárnych ázijských platformách,“ priblížil hovorca.
Zdôraznil, že pri uplatňovaní nových pravidiel týkajúcich sa výberu cla vo výške 3 eur za položku bude rozhodujúci dátum prijatia colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do voľného obehu. Ak bude colné vyhlásenie prijaté 1. júla 2026 alebo neskôr, na zásielky sa už budú vzťahovať nové pravidlá.
Povinnosť zaplatiť clo podľa FS závisí od toho, kde sa tovar nachádza v okamihu uskutočnenia objednávky. Rozlišujú sa pritom tri situácie, teda či je tovar odoslaný z tretej krajiny, nachádza sa v colnom alebo dočasnom sklade v EÚ, prípadne v bežnom sklade predajcu v EÚ.
Ak sa tovar v čase objednávky nenachádza na území EÚ a je odoslaný z tretej krajiny až na základe objednávky, pričom sú splnené podmienky predaja na diaľku, uplatní sa clo vo výške 3 eurá za položku. Ak bol tovar prepravený do colného alebo dočasného skladu v EÚ ešte pred objednávkou, nejde o predaj na diaľku. Pri prepustení do voľného obehu sa teda uplatní štandardná colná sadzba podľa spoločného colného sadzobníka. Napokon, ak je tovar už prepustený do voľného obehu a nachádza sa v sklade predajcu v EÚ, colné konanie sa už uskutočnilo a clo bolo zaplatené. Následný predaj v rámci EÚ preto nepodlieha ďalšiemu clu ani colným poplatkom.
„Finančná správa odporúča spotrebiteľom sledovať informácie o pôvode tovaru a spôsobe jeho dodania, keďže tieto faktory priamo ovplyvňujú výšku prípadného paušálneho cla a colných poplatkov,“ doplnil Kováč.