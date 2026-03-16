Pri akcii colných úradov na východnom Slovensku odhalili päť porušení
Autor TASR
Michalovce 16. marca (TASR) - Na východnom Slovensku sa uskutočnila preventívna akcia colných úradov zameraná na kontrolu dodržiavania colných a daňových predpisov. Počas nej zistili päť porušení v oblasti daní, cla a ochrany práv duševného vlastníctva. TASR o tom informoval hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.
Akciu vykonali hliadky zložené z ozbrojených príslušníkov finančnej správy z Colného úradu Michalovce a Colného úradu Prešov. Zamerali sa najmä na prihraničné oblasti pri slovensko-ukrajinskej a slovensko-maďarskej hranici. V územnom obvode Colného úradu Košice sa do zvýšeného dohľadu pri slovensko-maďarskej hranici zapojilo aj 13 príslušníkov v šiestich hliadkach.
Celkovo skontrolovali 315 vozidiel, z toho 138 dodávok ukrajinskej, maďarskej a slovenskej imatrikulácie. Uložili jednu blokovú pokutu za porušenie podmienok pri preprave v režime TIR. Pri kontrolách využili mobilnú detekčnú techniku aj služobných psov. „V jednom dopravnom prostriedku pes označil podozrivé miesto, v ktorom boli následne nájdené cigarety bez označenia platnou slovenskou kontrolnou známkou v celkovom množstve 120 kusov. Cigarety boli zabezpečené,“ doplnil hovorca.
V súvislosti s porušením daňových predpisov zaistili 13 litrov liehu, 24 litrov energetických nápojov s obsahom alkoholu a 3,75 litra neznámej tekutiny so zápachom liehu. Pre podozrenie z porušenia práv duševného vlastníctva zaistili 25 kusov tovaru, najmä obuvi a odevov.
