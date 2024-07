Pri amerických bankách očakávajú analytici slabší kvartálny zisk

New York 9. júla (TASR) - Niektoré z veľkých amerických bánk pravdepodobne vykážu za 2. kvartál slabšie výsledky. Na vyšších úrokových sadzbách už toľko nezarobili ako v predchádzajúcom období a navyše, museli vynaložiť väčší objem rezerv na krytie prípadných strát z úverov. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na odhady analytikov.



Americké banky začnú zverejňovať výsledky za 2. štvrťrok v piatok (12. 7.) a podľa analytikov niektoré oznámia výraznejší rast rezerv na krytie potenciálnych strát z firemných úverov, ako aj z úverov v oblasti realitného trhu. Na druhej strane, pozitívne by sa na ich výsledkoch mali odraziť príjmy z fúzií a akvizícií. Hodnota fúzií/akvizícií dosiahla za 1. polrok celosvetovo 1,6 bilióna USD (1,48 bilióna eur), čo medziročne predstavuje zvýšenie o 20 %.



Analytici odhadujú, že najväčšia americká banka JPMorgan vykáže za 2. štvrťrok pokles zisku na akciu oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 13 %. Okrem iných faktorov by výsledky mali ovplyvniť aj zvýšené investície do samotnej spoločnosti, čo znamená vyššie náklady. S poklesom zisku počítajú aj pri dvojke na americkom bankovom trhu - Bank of America. Analytici odhadujú, že banka zaznamená za 2. štvrťrok pokles zisku na akciu o 9 %.



Naopak, v prípade banky Wells Fargo predpokladajú rast zisku, rozsah rastu však bude iba mierny, približne 3 %. Bude to však stále rast, pričom zisk by mali podporiť vyššie príjmy z investičného bankovníctva a zároveň nižšie rezervy na krytie úverových strát. Na druhej strane, čisté úrokové výnosy budú aj v prípade tejto banky, podobne ako pri Bank of America, slabé.



Rast zisku očakávajú analytici aj v prípade banky Citigroup a podstatne lepšie výsledky predpokladajú pri banke Goldman Sachs. Jej zisk by sa mal podľa analytikov zvýšiť oproti 2. štvrťroku minulého roka viac než dvojnásobne. Na druhej strane, očakávania prudkého rastu zisku vychádzajú z výsledkov za 2. kvartál 2023, keď zisk Goldman Sachs klesol na trojročné minimum.



Výrazný rast zisku sa čaká aj v prípade banky Morgan Stanley. Jej zisk na akciu vzrastie podľa analytikov zhruba o tretinu, pričom výsledky by mala podporiť zvýšená aktivita v oblasti fúzií a akvizícií a na kapitálových trhoch.



(1 EUR = 1,0835 USD)