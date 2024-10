Pri bezpečnosti online platieb nezáleží na digitálnom zariadení

Bratislava 5. októbra (TASR) - Rozdiel v bezpečnosti online platieb nie je v tom, či ide o mobily, počítače alebo hodinky, ale v operačnom systéme a certifikátoch. Pre TASR to uviedol vedúci bezpečnostný inžinier Check Point Software Technologies Slovakia Tomáš Vobruba.



"Bezpečnosť platieb v prípade využitia platobných brán, ktoré ponúkajú banky a poskytovatelia, je veľmi vysoká. Majú už certifikácie na úrovni PCI-DSS, kde zabezpečujú bezpečnosť transakcií a aj samotných platobných údajov," uviedol s tým, že vysoké bezpečnostné parametre majú platby cez mobilné telefóny s využitím prednastavených funkcií Google Pay alebo Apple Pay.



Neodporúča však používanie neznačkových zariadení, ktoré umožňujú platby. Pri nich je podľa Vobrubu bezpečnosť rovnako otázna ako v prípade priamych platieb na internete. "Rozhodne odporúčam opatrnosť pri nákupoch v online shope AliExpress a ďalších podobných obchodoch prevádzkovaných z Číny," podotkol.



Portálové e-commerce stránky zvyčajne ponúkajú celý rad platobných metód. Vobruba tvrdí, že záleží na tom, ako sú tieto transakcie a aj samotné metódy uložené u obchodníkov. "Ak neveríte e-shopu alebo službe, neukladajte si informácie o platobnej karte alebo CVV kóde. Takáto možnosť existuje všade, aj keď je niekedy ľahko prehliadnuteľná," dodal s tým, že spotrebitelia by mali byť pozorní v prípade, ak ich e-shop napriek tomu núti uložiť údaje.



Upozornil aj na hrozby v podobe škodlivých webových stránok, ktoré napodobňujú banky a platobné systémy. Spotrebitelia by preto mali kontrolovať doménu, na ktorej platia. Taktiež by si mali všímať text a neštandardné požiadavky pri platbe. "Všeobecne platí, že ak e-shop vzbudzuje vo vás čo len najmenšie obavy a existuje možnosť platby na dobierku, radšej využite platbu kuriérnej službe alebo doručovateľovi," uzavrel odborník.