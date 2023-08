Pri biznis centre v Košiciach má vyrásť takmer 200 bytov

"Sú navrhnuté dva objekty, ktoré sú koncipované ako chodbové bytové domy so siedmimi nadzemnými bytovými podlažiami a jedným ustúpeným bytovým podlažím,"

Košice 1. augusta (TASR) - Spolu 192 bytov má pribudnúť v polyfunkčnej zóne na Dunajskej ulici v Košiciach. Vzniknúť by mali pri biznis centre na Moldavskej ulici. Vyplýva to zo zámeru, ktorý v uplynulých dňoch predložila spoločnosť Rezidencia Tesla na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Predpokladaný investičný náklad dosahuje 23,5 milióna eur.Na pozemku, kde by mali byty vyrásť, je súčasnosti najmä veľkokapacitné parkovisko slúžiace pre areál biznis centra. Z celkového počtu bytov by malo byť 90 dvojizbových, 62 trojizbových a po 20 štvorizbových a 1,5-izbových bytov.uvádza firma v zámere s tým, že celkovo tak pôjde o osem nadzemných podlaží a tri podzemné. V podzemných garážach počíta so vznikom 238 parkovacích miest a ďalších 33 parkovacích miest pre rezidentov by malo byť na teréne.Spoločnosť plánuje začiatok výstavby v treťom kvartáli tohto roka, pričom by mala trvať dva roky.