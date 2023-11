Pri bratislavskom letisku sa v 2024 začne s výstavbou obchodnej zóny

Bratislava 28. novembra (TASR) - V blízkosti bratislavského letiska sa na budúci rok začne výstavba obchodnej zóny, ktorá bude pozostávať z piatich budov. Určené budú pre rôzne formy podnikania, ako aj pre širokú verejnosť. Informovala o tom v utorok developerská spoločnosť GLP.



"Časť komplexu je určená na predajné showroomy a už prebiehajú rokovania s viacerými záujemcami. Ďalšie budovy v komplexe môžu slúžiť na technologický vývoj a výskum alebo na robotickú logistiku," objasnil riaditeľ spoločnosti Jan Palek.



Budovy budú podľa developera šetrné k životnému prostrediu a budú maximálne využívať obnoviteľné zdroje. Areál by preto mal zapadať do okolitého prostredia formou parkových úprav a spĺňať požadované regulačné normy. "Elektrickú energiu budú vyrábať strešné fotovoltické panely, teplo zabezpečia tepelné čerpadlá, dažďová voda bude slúžiť ako úžitková voda. V budove bude inteligentný systém merania a zberu údajov na monitorovanie spotreby tepla a prevádzky zariadení," dodal Palek.



Po vydaní územného rozhodnutia spoločnosť požiadala o stavebné povolenie. Začiatok výstavby je naplánovaný v roku 2024 a prví nájomníci by do objektu mohli prísť v roku 2025.