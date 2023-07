Pri brigáde v zahraničí si treba preveriť agentúru, ktorá prácu ponúka

Bratislava 25. júla (TASR) - Občania, ktorí sa rozhodnú v lete vycestovať na brigádu či na inú prácu a nepreveria si firmu či zamestnávateľa, sa vystavujú riziku, že sa môžu stať obeťou obchodovania s ľuďmi. Osobu alebo agentúru, ktorá prácu ponúka, je potrebné dobre preveriť. Upozornilo na to Ministerstvo vnútra (MV) SR.



"Každá pracovná agentúra musí byť uvedená v zozname sprostredkovateľov zamestnania za úhradu, ktorý je dostupný na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Podrobne sa informujte o činnosti agentúry, vypýtajte si referencie od jej klientov. Overte si adresu svojho budúceho zamestnávateľa a to, či vôbec existuje. Seriózna pracovná agentúra poskytne aj telefonický kontakt na zamestnávateľa," priblížilo ministerstvo.



Pracovnú zmluvu odporúča MV SR podpisovať v takom jazyku, ktorému záujemca o prácu rozumie. Zmluva by mala obsahovať meno a adresu zamestnávateľa, adresu pracoviska, náplň práce, výšku odmeny, ubytovacie podmienky a trvanie pracovného pomeru. Tiež je vhodné ju podpísať až vtedy, keď má záujemca o prácu získané potrebné pracovné povolenie alebo víza.



O svojom odchode je dobré informovať svojich blízkych alebo známych a oboznámiť ich s presnou adresou plánovaného pobytu. Ministerstvo vnútra neodporúča za žiadnych okolností nikomu dávať svoj pas alebo občiansky preukaz, teda okrem polície. Stratu dokladov je potrebné nahlásiť polícii a kontaktovať slovenské zastupiteľstvo v danej krajine.



MV SR, v ktorého pôsobnosti je aj Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality, sa počas roka, no špeciálne v lete, venuje preventívnym aktivitám a informačným kampaniam. Upozorňuje tak na podvodné praktiky, ktoré sa týkajú nútenej práce či nútenej prostitúcie.