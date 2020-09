Pri Budči chcú postaviť logistické centrum nákladnej dopravy

Budča 28. septembra (TASR) – V katastri obce Budča vo Zvolenskom okrese chcú v najbližších rokoch postaviť logistické centrum nákladnej dopravy. S týmto zámerom prišla banskobystrická firma Complete Services. Vyplýva to zo zámeru, ktorý predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Centrum je navrhnuté ako jednopodlažný objekt halového typu s viacerými vnútornými priestormi.



Posudzované územie sa nachádza blízko rýchlostnej cesty R1, pri výjazde z nej smerom na Zvolen zo smeru Žiar nad Hronom. Predmetom prevádzky logistického centra by malo byť skladovanie a montáž mechanizmov, ktoré sa používajú predovšetkým v automobilovom priemysle. Výrobný proces bude zabezpečovať výrobu jednoduchých kovových dielov pre odberateľov v strojárenskom priemysle. Areál by mal byť v juhovýchodnej časti obce Budča, v priestore dnes už nefunkčného veľkochovu ošípaných. Prevažná časť plochy je v súčasnosti nefunkčná a nevyužitá. Cez posudzované územie nepreteká žiadna rieka, Hron tečie približne 600 metrov od tohto územia.



Zámerom logistického centra sa vytvárajú podmienky pre vstup nových investorov v danej lokalite. Oživila a rozšírila by sa aj priemyselná výroba v regióne a boli by aj pracovné príležitosti pre široké spádové územie. Nové centrum by do regiónu mohlo priniesť 966 pracovných miest. Bolo by to v logistike, vo výrobe a aj v administratíve. Pracovné ponuky by boli aj do kantíny a na vrátnicu. Prevádzka by podľa podkladov mala byť na tri zmeny, dĺžka jednej by bola osem hodín.



„Investíciu vítame, pretože areál je nevyužitý a je to veľká škoda. Pre nás je však najpodstatnejšie, aby bolo jeho dopravné napojenie areálu mimo obce. Keď obecné zastupiteľstvo posudzovalo žiadosť, podmienkou bolo, aby bolo napojenie mimo zóny, kde bývajú ľudia. To isté žiadali aj obyvatelia spísaním petície,“ povedal pre TASR starosta obce Budča František Moravec.



So zámeru ďalej vyplýva, že zastavaná plocha by predstavovala plochu približne 65.446 štvorcových metrov. Tvoriť ju majú priestory pre sklad, výrobu, administratívne priestory, hygienické zariadenia, vnútorné komunikácie a ďalšie spevnené plochy. Pre autá by bolo 270 parkovacích miest, z toho 11 pre parkovanie áut ŤZP.



Predpokladaný termín začiatku výstavby logistického centra je november budúceho roka a predpokladaný termín výstavby je 15 mesiacov. V prevádzke by tak mohol byť vo februári v roku 2023. Celkové náklady na stavbu sú približne 29.500.000 eur bez DPH.