Pri budovaní systému smart domácností treba myslieť aj na zabezpečenie

Bratislava 3. decembra (TASR) – Niektorí ľudia prepadli trendu budovania smart domácností, ktoré ovládajú na diaľku. Ľudí láka možnosť vidieť, čo sa doma deje, ovládať teplotu, domáce spotrebiče alebo ďalšie prvky automatizovaného systému. Ale pri tvorbe takéhoto ekosystému je dôležité byť obozretní a myslieť na dostatočné zabezpečenie, aby sa do domácej siete nedostal nevítaný užívateľ. Upozornila na to spoločnosť Aliter Technologies.



"Zraniteľnosť zle zabezpečenej siete môžu útočníci využiť na to, aby svoje obete odpočúvali, vytvorili si tzv. backdoor, ukradli dôležité dáta, získali administrátorský prístup k zariadeniam, či kompletne ovládli zariadenia v domácnosti či v kancelárii," upozorňuje spoločnosť. Smart zariadenia sú zväčša chránené už od výroby, a to tak, že bývajú pripojené do domácej siete zariadení, ktoré nie sú vo verejnej sieti priamo viditeľné. Používatelia však často zľahčujú samotnú bezpečnosť domácej siete. "Väčšina si myslí, že sa ich táto téma netýka a teda im nič nehrozí," upozornil Vladimír Palečka zo spoločnosti.



Prvá vec, na ktorú sa podľa neho treba zamerať pri zabezpečení domácej siete, je heslo. Ideálne je používať dlhé heslá, ktoré obsahujú špeciálne znaky, keďže bežný počítač dokáže vyskúšať niekoľko tisíc hesiel za sekundu. "Pri zariadeniach určených špeciálne na prelamovanie hesiel už hovoríme o niekoľkých miliónoch vyskúšaných hesiel za sekundu," dodal Palečka.



Zaheslovať treba rovnako aj wi-fi router. Heslo naň býva od výroby prednastavené a podľa Palečku je veľkou chybou, že ho väčšina užívateľov nemení. Práve vďaka tomu dokáže útočník získať kontrolu nad celou sieťou. "Následne môže svojvoľne meniť nastavenia, heslo od wi-fi siete, nahrať škodlivý softvér bez toho, aby ste o tom vôbec vedeli, alebo úplne znefunkčniť sieť," dodal Palečka.



Ako vyzdvihol, myslieť by užívatelia mali aj na pravidelnú aktualizáciu firmvéru, ktorý prináša bezpečnostné záplaty, vďaka ktorým je hardvér ťažšie napadnuteľný.



V konečnom dôsledku spoločnosť radí pri stavaní smart domácností či kancelárií poradiť sa s expertmi, ktorí môžu pomôcť zabezpečiť ekosystém zariadení v čo najväčšej miere.