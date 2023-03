Pri budove Vodohospodárskej výstavby v Bratislave chcú postaviť garáž

Bratislava 10. marca (TASR) - V bratislavskej Karlovej Vsi pri budove Vodohospodárskej výstavby na Karloveskej ulici sa má postaviť viacpodlažná podzemná garáž so zelenou strechou. Celkové náklady sa odhadujú na 2,7 milióna eur. Vyplýva to zo zámeru, ktorý štátny podnik Vodohospodárska výstavba predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



"Účelom navrhovanej činnosti je zabezpečiť kapacity pre dostatočné, bezproblémové a bezpečné parkovanie pracovníkov a návštevníkov existujúcej administratívnej budovy Vodohospodárskej výstavby," uviedol podnik v zámere.



Predpokladaný termín začatia výstavby je v roku 2025 s tým, práce by mali trvať dva roky. Vzniknúť by malo 175 nových parkovacích miest, z toho 123 v podzemnej garáži a 52 na teréne. "Väčšina potrieb parkovania je umiestnená do trojpodlažnej podzemnej garáže. Tá je pre prístup rozdelená na pol podlažia. Spolu vznikne päť úrovní parkovania," spresnil podnik.



Podzemná garáž by podľa neho mala byť plne pod terénom so zelenou strechou prispôsobenou úrovni okolia, "Preto sa nepočíta do zastavanej plochy, čo umožnilo znásobiť podlažnú plochu," doplnil.