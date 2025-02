Analytik: Pri čerpaní dôchodkových úspor z investícií môžu pomôcť 4 %

Bratislava 6. februára (TASR) - Aby dôchodkové úspory nasporené investovaním na finančných trhoch vydržali aspoň 30 rokov, je dobré dodržiavať takzvané pravidlo 4 %. To hovorí, že z úspor možno každoročne vyberať ekvivalent zhruba 4 % úspor, ktorý sa potom každoročne navýši o infláciu. Poradili to v analýze odborníci z platformy XTB, podľa ktorých ešte istejšie vyzerá miera výberu medzi 3 až 4 % úspor ročne.



"Pravidlo 4 % sa medzi mnohými západnými investormi už dávno udomácnilo. No ak sa pozrieme na konkrétne dáta, zistíme, že možno platilo v minulosti, ale posledné dekády je na 30-ročnú výdrž portfólia ideálna hodnota výberu niekde medzi 3,3 % až 3,8 %," upozornil analytik finančných trhov XTB Marek Nemky.



Priblížil, že pri 4 % ročnej miere výberu navýšeného o infláciu prežilo 30 rokov 97,1 % prípadov. Podotkol, že čím menej investor vyberá, tým vyššia je pravdepodobnosť, že portfólio prežije 30 rokov. Pri vyššom výbere, na úrovni 6 až 8 % ročne, miera prežitia portfólia klesne v prvom prípade po 30 rokoch na 62,1 % a v druhom na 51,3 %. Pri 8 % miere výberu veľa z portfólií podľa Nemkyho dosiahne nulu už po 10 - 15 rokoch. Pri 6 % miere výberu sa zdroje môžu vyčerpať po 15 rokoch.



Finanční analytici vysvetlili, čo takzvané pravidlo 4 % znamená. "V skratke, aby dôchodkové úspory vydržali aspoň 30 rokov, možno z nich každoročne vyberať ekvivalent zhruba 4 % úspor, ktorý sa potom každoročne navýši o infláciu. Zvyšok úspor sa ďalej zhodnocuje, napríklad do kombinácie akciového indexu S&P 500 a dlhopisov v pomere 50:50 alebo 60:40, aby sa čiastočne eliminoval vplyv akciových výkyvov," vysvetlil analytik finančných trhov XTB Tomáš Vranka.



Odborníci však upozornili aj na možné riziká takéhoto sporenia do dôchodku. Dlhodobá výplata z portfólia zloženého z akcií na finančných trhoch sa podľa nich plánuje veľmi ťažko. Ovplyvniť to totiž môže vývoj na akciových trhoch, kurzové riziko či náhle výdavky v starobe.



Analytici preto odporúčajú dôchodok stavať na viacerých pilieroch. "Ideálne je kombinovať tvorbu vlastného portfólia, ktoré investor začne budovať čo najskôr, so štátnym dôchodkom a s druhým či tretím dôchodkovým pilierom. Dobrou stratégiou je tiež napríklad investovať do nehnuteľnosti, ktorú možno v prípade potreby predať a presťahovať sa do menšieho či do lacnejšej lokality, a rozdiel zainvestovať so zreteľom na očakávaný investičný horizont," doplnil Nemky.