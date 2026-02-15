< sekcia Ekonomika
Pri cestách do zahraničia je potrebné myslieť na zabezpečenie platieb
Medzi najbezpečnejšie formy transakcií patria podľa neho mobilné platby. Každá platba býva autorizovaná biometricky a používa jednorazový bezpečnostný kód.
Autor TASR
Bratislava 15. februára (TASR) - Obdobie nadchádzajúcich jarných prázdnin je spojené aj so zvýšeným cestovaním Slovákov do zahraničia. V takom prípade je potrebné okrem zabezpečenia ubytovania, dopravy a služieb venovať pozornosť aj financiám a platbám. Správne nastavenie platobných kariet, znalosť poplatkov a využívanie moderných technológií môžu cestovateľom ušetriť desiatky až stovky eur a ochrániť ich pred nepríjemnosťami, upozornila spoločnosť Home Credit.
„Určite je dobré vycestovať minimálne s dvomi kartami, ideálne odlišného typu, s debetnou a kreditnou, prípadne od rôznych kartových spoločností. Niekde uprednostňujú karty od jednej spoločnosti, inde zase od druhej. Debetnou kartou budete bežne platiť za služby, v reštauráciách či v potravinách, kreditnú kartu zase budete potrebovať, ak si trebárs chcete požičať auto. Taktiež sa vám môže zísť, ak sa ocitnete v neočakávaných finančných problémoch,“ priblížil ombudsman spoločnosti Miroslav Zborovský.
Medzi najbezpečnejšie formy transakcií patria podľa neho mobilné platby. Každá platba býva autorizovaná biometricky a používa jednorazový bezpečnostný kód. Výhodou je aj kontrola výdavkov prostredníctvom aplikácie a prinášajú aj pohodlie.
Väčšiu pozornosť akýmkoľvek platbám je potrebné podľa odborníka venovať najmä pri cestách mimo eurozóny. Cestovatelia by si mali ešte pred odchodom preveriť, aký kurz ich banka používa a aké poplatky si účtuje za spracovanie zahraničných transakcií. Rozdiel medzi bankami môže predstavovať aj niekoľko percent z objemu platby. Pozor si treba dať pri takzvanej dynamickej konverzii meny (DCC).
„Jednou z najčastejších chýb pri platení je výber nesprávnej meny na termináli. Obchodník alebo bankomat často ponúknu možnosť zaplatiť v eurách. Ak je ponúknutá možnosť zaplatiť v domácej mene, vždy by ste mali zvoliť túto možnosť. Takzvaná dynamická konverzia meny býva menej výhodná, pretože kurz stanovuje prevádzkovateľ terminálu, nie banka klienta,“ upozornil Zborovský.
Niektoré situácie či destinácie si stále vyžadujú aj používanie hotovosti. Pri jej výbere je však podľa odborníka dôležité vyhýbať sa neznámym alebo súkromným bankomatom na turistických miestach, ktoré si účtujú dodatočné poplatky. „Keď už je to potrebné, hotovosť treba vyberať rozumne a minimalizovať počet výberov, nakoľko každý samostatný výber je spravidla spoplatnený. Zároveň odporúčam odmietnuť prepočet meny priamo bankomatom a určite vyberať hotovosť debetnou a nie kreditnou kartou,“ doplnil Zborovský.
Zdôraznil, že okrem samotných platieb je dôležité myslieť aj na digitálnu bezpečnosť. Medzi základné pravidlá patrí nepoužívať verejné wifi siete na internet banking bez zabezpečenia, nikdy s nikým nezdieľať PIN kód ani autorizačné SMS kódy pri platbách, sledovať si notifikácie o každej transakcii a v prípade podozrivej operácie kartu okamžite zablokovať.
