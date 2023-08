Poisťovňa:Pri ceste autom do zahraničia sa pripravte na možné problémy

Bratislava 8. augusta (TASR) - Mnoho Slovákov cestuje na dovolenku autom. Pri cestách v zahraničí sa však aj skúsený vodič dostáva do neznámeho prostredia, je konfrontovaný s dopravným značením v cudzom jazyku, či iným správaním sa vodičov v cestnej premávke. Dôležité je preto vedieť, ako postupovať v prípade problémov, napríklad pri dopravnej nehode. Podmienky nemusia byť vo všetkých európskych krajinách rovnaké.



"Každé auto by malo mať zo zákona povinné zmluvné poistenie (PZP), ktoré slúži na úhradu škôd spôsobeným tretím osobám a jeho platnosť preukazuje vodič v zahraničí tzv. zelenou kartou, ktorú je povinný mať pri ceste v zahraničí pri sebe," priblížila hovorkyňa poisťovne Uniqa Beata Lipšicová s tým, že PZP platí v celej Európe, ako aj v niektorých ďalších krajinách. V prípade cesty do zahraničia odporúča uzatvoriť aj havarijné poistenie.



Ak ide o banálnu nehodu, stačí vyplniť Európsky záznam o nehode, ktorý by mal byť k dispozícii v každom aute. Záznam by mal obsahovať identifikáciu všetkých účastníkov nehody a vozidiel, vrátane ich poisťovne. Ak sú na mieste svedkovia nehody, vhodné je doplniť aj kontakt na nich.



"Určite si tiež urobte fotodokumentáciu a nezabudnite na registračné značky vozidiel. V prípade kolízie s autom, ktoré ťahá príves, foťte vždy značku ťažného vozidla. Stávajú sa prípady, že jeden z účastníkov nehody sa snaží miesto opustiť. Vtedy sa dá podľa ŠPZ vyhľadať," radí manažér pre likvidáciu škôd z poistenia motorových vozidiel Uniqa Jiří Moravec.



Fotografie je potrebné uschovať pre účely preukazovania miery zodpovednosti na dopravnej nehode, resp. ich doručiť spolu s oznámením škodovej udalosti do poisťovne. Správu o nehode spolu s prípadnou správou od polície potrebujú poisťovne účastníkov nehody k posúdeniu oprávnenosti nárokov na poistné plnenie.



Vo väčšine európskych krajín podľa poisťovne platí, že k nehode je nutné privolať políciu v prípade, ak došlo k zraneniu alebo usmrteniu, ak bol poškodený majetok tretích osôb, ak je podozrenie na alkohol alebo návykové látky u protistrany, ak sa druhá strana odmietne identifikovať alebo opustí miesto nehody bez identifikácie, ak došlo k vysokej škode na vozidle alebo k úniku nebezpečných látok na vozovku.



Tieto podmienky však nemusia byť vo všetkých európskych krajinách rovnaké. "Veľmi ľahko to zistíte, ak zavoláte a vysvetlíte okolnosti nehody na polícii v konkrétnej krajine a uvidíte, či nehodu chcú vyšetriť na mieste, alebo je nevyhnutné vyžiadať si úradný dokument o poškodení vozidiel pri nehode," doplnila Lipšicová.