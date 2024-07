ODPORUČENIE: Na dovolenke stavte na komfort a nezabudnite na oddych

Bratislava 18. júla (TASR) - Pred každou cestou autom na dovolenku či festival je dobré pripraviť sa vopred a predísť tak možným krízovým situáciám. Jednou z možností, ako si uľahčiť cestovanie, je výber trasy po diaľniciach a rýchlostných cestách. Netreba zabúdať ani na zastávky na oddych, upozornila Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Pripomenula, že pri krízových situáciách na diaľnici je pripravená pomôcť aj Diaľničná patrola.



"Stavte na komfort, rýchlosť a bezpečnosť - cestujte do vašej cieľovej destinácie na diaľnici či rýchlostnej ceste. Je to pohodlné, bez prudkých zákrut, komplikovaných križovatiek a najmä bez neželaných zastávok," odporučili diaľničiari. Do cieľa sa tak podľa NDS dostanete rýchlejšie šetrnejšie vďaka konštantnej rýchlosti jazdy a nižšej spotrebe pohonných látok.



V prípade, poruchy, defektu či kolízie je pripravená pomôcť Diaľničná patrola. Ide o bezplatnú službu NDS, ktorá je motoristom k dispozícii nonstop 24 hodín denne, sedem dní v týždni a je kompletne vyzbrojená potrebnou výbavou. "Ak sa ocitnete v krízovej situácii, je dôležité pozrieť si číslo na najbližšom kilometrovníku a hneď zavolať Diaľničnú patrolu na čísle 0800 100 007," priblížila NDS.



S využívaním diaľnic a rýchlostných ciest je spojená aj povinnosť zakúpiť si diaľničnú známku. Pokiaľ idete len na krátku cestu a mimo dovolenkovej sezóny spoplatnené úseky nevyužívate, môžete využiť krátkodobé diaľničné známky. K dispozícii desaťdňová alebo 30-dňová. Od augusta k nim pribudne aj jednodňová diaľničná známka platná do polnoci aktuálneho dňa. NDS upozornila, že diaľničnú známku treba mať zakúpenú ešte pred tým, kým vojdete na spoplatnený úsek.



Keď pre vás šoférovanie začína byť nekomfortné a potrebujete sa natiahnuť, napiť alebo najesť, zastavte sa na niektorom z diaľničných odpočívadiel. Osviežte sa alebo si aspoň dajte krátku prechádzku pred pokračovaním v jazde. Na niektorých odpočívadlách nájdete dokonca aj fit zóny, kde môžete pred ďalšou cestou nabrať trocha energie.



NDS upozornila aj na to, že leto je vhodný termín na opravy ciest. "Preto chceme poprosiť motoristov, aby dbali aj na bezpečie našich pracovníkov, ktorí sa starajú o zlepšovanie stavu ciest," uviedla spoločnosť. Dôležité je dodržiavanie rýchlostných limitov a pozornosti. "Buďte obozretní a ohľaduplní voči našim kolegom, aj oni sa chcú bezpečne po práci vrátiť domov. Najčastejším dôvodom nehôd, často aj smrteľných, je práve nepozornosť alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti," dodala NDS.