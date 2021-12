Pri ceste z rizikových krajín bude potrebný PCR test ešte pred odletom

Bratislava 22. decembra (TASR) – Cestujúci na Slovensko z rizikových krajín budú od soboty (25. 12.) potrebovať negatívny PCR test na ochorenie COVID-19 ešte pred nástupom do lietadla. V stredu po rokovaní vlády o tom informoval minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



"Naši hygienici po dohode s hlavným hygienikom prijali nariadenie, aby letecké spoločnosti, ktoré lietajú zo zahraničia smerom na Slovensko, vyžadovali po cestujúcich už pri check-ine 72 hodinový PCR test, a to z krajín, ktoré sú na stránke Úradu verejného zdravotníctva uvedené ako rizikové," povedal Doležal.



Minister podotkol, že vyžadovanie negatívneho PCR testu je bežným štandardom pri cestovaní do ktorejkoľvek krajiny.