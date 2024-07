Pri cestovaní s domácimi zvieratami treba myslieť na platné doklady

Bratislava 25. júla (TASR) - Aj pri cestovaní s domácimi zvieratami do zahraničia treba myslieť na platné doklady. Zviera musí byť očipované, má mať pas a pri niektorých druhoch zvierat treba vedieť dokladovať aj očkovanie proti besnote. Upozornila na to spotrebiteľská organizácia dTest.



"Predovšetkým musí byť zviera očipované, musí mať pas a najmä pri psoch, mačkách a fretkách musíme byť schopní doložiť aj očkovanie proti besnote, pričom cestovať s týmito zvieratami je možné až 21 dní po zaočkovaní," vysvetlila riaditeľka organizácie dTest Eduarda Hekšová. Doplnila, že do Írska, Fínska či na Maltu možno cestovať len so psom, ktorý bol v danom čase odčervený a musí to byť potvrdené veterinárom v pase spoločenského zvieraťa.



Venovať pozornosť treba podľa spotrebiteľskej organizácie pravidlám destinácie, do ktorej človek so zvieraťom cestuje, prípadne ňou prechádza. dTest odporúča informovať sa o pravidlách a obmedzeniach konkrétneho štátu v tamojšej inštitúcii, ktorá v danej krajine vykonáva činnosť našej Štátnej veterinárnej a potravinovej správy.



Spotrebiteľská organizácia upozornila, že zvláštne podmienky môžu v niektorých krajinách platiť aj pri takzvaných bojových plemenách. So zvieraťom by zároveň mal vždy cestovať vlastník zvieraťa uvedený v pase. V prípade, že so zvieraťom cestuje iná osoba, treba ju písomne splnomocniť.



Organizácia dTest tiež poradila, na čo sa zamerať pri cestovaní so zvieratami v rôznych dopravných prostriedkoch. V aute je dôležitá bezpečnosť zvieraťa i cestujúcich. "Pri ceste do cudziny je potom opäť nutné overiť požiadavky danej krajiny. Zviera by sme nikdy nemali nechať v aute samotné. Teplota v aute môže rýchlo dosiahnuť život ohrozujúcu teplotu, a to aj keď necháme pootvorené okienka a auto stojí v tieni," upozornila Hekšová.



Pri ceste lietadlom treba sledovať podmienky leteckých spoločností. Niektorí dopravcovia povoľujú prepravu menších zvierat do určitej veľkosti aj priamo na palube lietadla, avšak musí byť v uzatvárateľnej prepravke či taške spĺňajúcej limity príručnej batožiny. Väčšie zvieratá sa prepravujú v nákladovom priestore.



"Ďalej si aerolinky môžu vyhradiť právo na prepravu len limitovaného počtu zvierat, neprepravovať zvieratá v letných mesiacoch a pod. V prípadoch, keď sa rozhodneme so psíkom či iným zvieraťom cestovať, môžeme odporučiť dobrú prípravu, teda napríklad trénovať, aby si zviera zvyklo na prepravku," poradila Hekšová.



Preprava s domácim zvieraťom na lodi zvyčajne závisí od technických možností plavidla. Myslieť tu treba na včasnú rezerváciu, lebo kapacita na prepravu zvierat býva na lodiach obmedzená.