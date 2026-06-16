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AKO CESTOVAŤ BEZPEČNE? Na dovolenke dávajte pozor na podvodníkov
Každý piaty obyvateľ Slovenska dovolenkoval v minulom roku v Turecku, ktoré si už niekoľko rokov drží prvenstvo najobľúbenejšej destinácie.
Autor TASR
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Bratislava 16. júna (TASR) - Minulý rok vycestovalo do zahraničia viac ako 1,2 milióna obyvateľov Slovenska, čo predstavuje druhý najvyšší počet za posledných 25 rokov. Polovica z nich pritom dovolenkovala bez cestovnej kancelárie. Podľa analytičky spoločnosti Simplea Tünde Ďuričekovej si pri individuálnej organizácii zájazdu treba dať pozor na geopolitické riziká, podvody s využitím umelej inteligencie (AI) pri rezerváciách ubytovania či transferov aj poistné výluky.
Každý piaty obyvateľ Slovenska dovolenkoval v minulom roku v Turecku, ktoré si už niekoľko rokov drží prvenstvo najobľúbenejšej destinácie. Práve pri cestách do tejto krajiny je komerčné cestovné poistenie nevyhnutnosťou, keďže európsky preukaz (EHIC) tu neplatí. Podľa Ďuričekovej je však pripoistenie dôležité aj v rámci Európy. „EHIC pokrýva len nevyhnutnú liečbu v štátnych zariadeniach a za rovnakých podmienok, aké majú miestni poistenci, čo však často znamená vysoké doplatky,“ skonštatovala.
Podľa odborníkov by malo poistenie zahŕňať krytie liečebných nákladov minimálne vo výške 300.000 eur. V krajinách ako USA či Japonsko sa odporúčajú neobmedzené limity, keďže transport či hospitalizácia môžu presiahnuť 100.000 eur. Balík by mal obsahovať aj zodpovednosť za škodu, úraz či storno poplatky. Dôležité je takisto pripoistenie rizikových športov či práce.
Mnohí ľudia si limity poistenia uvedomia, až keď sa dostanú do problémov. Výluky často zahŕňajú vodné atrakcie od náhodných predajcov na pláži či úrazy pod vplyvom alkoholu, hoci niektoré poisťovne tolerujú limit do 0,8 promile. Tehotenské komplikácie sú často kryté len do 24. až 26. týždňa. Akútne zhoršenie chronického ochorenia zas poisťovňa uhradí iba vtedy, ak bol stav pacienta posledných deväť až 12 mesiacov stabilizovaný.
Poisťovne štandardne nekryjú škody v oblastiach, kam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR neodporúča cestovať. „Pri individuálnom cestovaní v prípade vypuknutia konfliktu alebo uzavretia vzdušného priestoru zostávajú náklady na náhradnú dopravu, ubytovanie a riešenie krízy plne na samotnom cestovateľovi,“ vysvetlila analytička s tým, že na trhu už existuje aj výnimka kryjúca liečebné náklady v takýchto krajinách.
S rastúcim trendom individuálnych rezervácií takisto výrazne pribúdajú prípady sofistikovaných digitálnych podvodov. Útočníci čoraz častejšie využívajú generatívnu AI na vytváranie dokonale realistických fotografií neexistujúcich apartmánov, falošných recenzií či na automatizovanú komunikáciu, ktorá verne imituje reálny hotel. Na masívny nárast phishingových útokov, keď klienti dostávajú falošné správy o probléme s platbou a hrozbe zrušenia rezervácie priamo cez napadnuté profily ubytovateľov, upozornila aj platforma Booking.com.
„Klienti si často neuvedomujú, že pri online podvodoch závisí finančná kompenzácia od presných podmienok poistenia, spôsobu platby aj okolností vzniku škody. Základným pravidlom je nikdy neplatiť mimo oficiálnej platformy,“ uviedla analytička. Riešením pre individuálnych cestovateľov môžu byť rozšírené asistenčné služby, ktoré pomôžu s organizáciou náhradného ubytovania, s právnou asistenciou, tlmočením, prípadne s usmernením pri nahlásení podvodu polícii alebo banke. „Ak chcú mať klienti istotu, že ich poistenie reálne ochráni, mali by nastavenie krytia ešte pred odchodom konzultovať s finančným konzultantom,“ doplnila Ďuričeková.
Každý piaty obyvateľ Slovenska dovolenkoval v minulom roku v Turecku, ktoré si už niekoľko rokov drží prvenstvo najobľúbenejšej destinácie. Práve pri cestách do tejto krajiny je komerčné cestovné poistenie nevyhnutnosťou, keďže európsky preukaz (EHIC) tu neplatí. Podľa Ďuričekovej je však pripoistenie dôležité aj v rámci Európy. „EHIC pokrýva len nevyhnutnú liečbu v štátnych zariadeniach a za rovnakých podmienok, aké majú miestni poistenci, čo však často znamená vysoké doplatky,“ skonštatovala.
Podľa odborníkov by malo poistenie zahŕňať krytie liečebných nákladov minimálne vo výške 300.000 eur. V krajinách ako USA či Japonsko sa odporúčajú neobmedzené limity, keďže transport či hospitalizácia môžu presiahnuť 100.000 eur. Balík by mal obsahovať aj zodpovednosť za škodu, úraz či storno poplatky. Dôležité je takisto pripoistenie rizikových športov či práce.
Mnohí ľudia si limity poistenia uvedomia, až keď sa dostanú do problémov. Výluky často zahŕňajú vodné atrakcie od náhodných predajcov na pláži či úrazy pod vplyvom alkoholu, hoci niektoré poisťovne tolerujú limit do 0,8 promile. Tehotenské komplikácie sú často kryté len do 24. až 26. týždňa. Akútne zhoršenie chronického ochorenia zas poisťovňa uhradí iba vtedy, ak bol stav pacienta posledných deväť až 12 mesiacov stabilizovaný.
Poisťovne štandardne nekryjú škody v oblastiach, kam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR neodporúča cestovať. „Pri individuálnom cestovaní v prípade vypuknutia konfliktu alebo uzavretia vzdušného priestoru zostávajú náklady na náhradnú dopravu, ubytovanie a riešenie krízy plne na samotnom cestovateľovi,“ vysvetlila analytička s tým, že na trhu už existuje aj výnimka kryjúca liečebné náklady v takýchto krajinách.
S rastúcim trendom individuálnych rezervácií takisto výrazne pribúdajú prípady sofistikovaných digitálnych podvodov. Útočníci čoraz častejšie využívajú generatívnu AI na vytváranie dokonale realistických fotografií neexistujúcich apartmánov, falošných recenzií či na automatizovanú komunikáciu, ktorá verne imituje reálny hotel. Na masívny nárast phishingových útokov, keď klienti dostávajú falošné správy o probléme s platbou a hrozbe zrušenia rezervácie priamo cez napadnuté profily ubytovateľov, upozornila aj platforma Booking.com.
„Klienti si často neuvedomujú, že pri online podvodoch závisí finančná kompenzácia od presných podmienok poistenia, spôsobu platby aj okolností vzniku škody. Základným pravidlom je nikdy neplatiť mimo oficiálnej platformy,“ uviedla analytička. Riešením pre individuálnych cestovateľov môžu byť rozšírené asistenčné služby, ktoré pomôžu s organizáciou náhradného ubytovania, s právnou asistenciou, tlmočením, prípadne s usmernením pri nahlásení podvodu polícii alebo banke. „Ak chcú mať klienti istotu, že ich poistenie reálne ochráni, mali by nastavenie krytia ešte pred odchodom konzultovať s finančným konzultantom,“ doplnila Ďuričeková.