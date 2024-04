Pri daňovom nedoplatku je hlavná komunikácia s finančnou správou

Bratislava 9. apríla (TASR) - Občania či podnikatelia sa môžu dostať do situácie, že nedokážu zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im daňový nedoplatok. V takomto prípade je dôležité komunikovať s daňovým úradom, pričom daňovníci môžu využiť viaceré zákonné možnosti, ako túto situáciu riešiť. Poukázal na to vedúci komunikačného oddelenia finančnej správy (FS) Radoslav Kozák.



"V prvom rade by mal daňovník komunikovať so svojím daňovým úradom, v ideálnom prípade už v momente, keď sa jeho finančná situácia zhoršila a vie, že nebude schopný daň zaplatiť v lehote splatnosti, prípadne v stanovenej výške. V takom prípade môže požiadať o odklad platenia dane, resp. o zaplatenie tejto dane v splátkach," vysvetlil Kozák.



Ak správca dane tejto žiadosti vyhovie, sumu nezaplatenej dane nezačne vymáhať v daňovom exekučnom konaní. V prípade včasného podania žiadosti a vydania rozhodnutia ešte pred splatnosťou dane nebude musieť daňový subjekt platiť úrok z omeškania. Všetky podmienky k odkladom a splátkam sú zverejnené na portáli finančnej správy.



Pri zanedbaní daňových povinností musia daňovníci počítať s daňovou exekúciou, vrátane jej výkonu priamo v teréne, kedy dochádza k odobratiu finančnej hotovosti. "Finančná správa na plnenie zákonom danej povinnosti vymáhať daňové nedoplatky aktívne využíva aj tento spôsob daňovej exekúcie, a to vopred neohlásenou návštevou daňového exekútora na prevádzke, v byte, či dome daňového dlžníka," priblížil Kozák.



Finančná správa začala od septembra 2016 organizovať aj pravidelné celoslovenské akcie výkonu daňovej exekúcie v teréne. Od spustenia takéhoto spôsobu získania dlžnej sumy daňoví exekútori počas 29 akcií navštívili 3693 dlžníkov a odobrali viac ako 2,6 milióna eur v hotovosti. Dodatočné úhrady predstavovali 2,4 milióna eur.



"Finančná správa pri takýchto terénnych akciách nesleduje prioritne okamžitý fiškálny výnos, ale najmä ich efekt z hľadiska prevencie a zmeny správania daňových dlžníkov. Tento spôsob výkonu daňovej exekúcie sa osvedčil a má preukázateľný vplyv na zlepšenie platobnej morálky daňových dlžníkov," zhodnotil Kozák.



Tento nástroj využíva FS najmä v prípadoch, keď je zrejmé, že daňovník dlhuje na daniach aj napriek tomu, že jeho majetkové pomery a forma podnikania nasvedčujú, že svoje podlžnosti je schopný, ale nie ochotný dobrovoľne uhradiť. Daňoví exekútori môžu okrem peňazí v hotovosti odobrať aj iné veci, pri ktorých nedochádza k ich predaju, napríklad stravné lístky, vkladné knižky, či listinné cenné papiere ako zmenka a šek.