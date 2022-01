Pri dekarbonizácii dopravy má svoju úlohu aj plyn a biopalivá

Bratislava 26. januára (TASR) – Znižovanie emisií v Európskej únii (EÚ) v rámci balíka Fit for 55 sa do budúcnosti zameriava najmä na elektromobilitu a vodíkové technológie. Palivá biologického pôvodu a plynová mobilita však zostávajú zabudnuté. Dôležité je však splniť ciele dekarbonizácie, kde svoju úlohu môžu zastávať aj tieto alternatívne palivá. Vyplynulo to z diskusie v rámci stredajšieho workshopu Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) zameraného na vplyv Fit for 55 na dopravu.



V segmente dopravy je podľa výkonného riaditeľa SPNZ Richarda Kvasňovského úloha znižovať emisie naliehavá. Priblížil, že balíček Fit for 55 je zameraný na to, aby sa do roku 2030 znížili emisie v EÚ o 55 %. Návrh, ktorý prezentovala Európska komisia (EK), podľa neho naznačuje veľký dôraz pri znižovaní emisií v doprave na elektromobilitu a vodíkové pohony. Jednou z úvah pritom je, že nové spaľovacie motory by mali skončiť do roku 2035. Upozornil, že sa zabúda na palivá biologického pôvodu a na plynovú mobilitu vrátane budúceho používania biometánu v doprave.



Zdeněk Čech zo Zastúpenia EK zdôraznil, že sektor dopravy je dôležitý pre dosiahnutie cieľov v oblasti emisií. Na splnenie cieľa je podľa neho ešte potrebné urýchliť transformáciu v doprave. Poznamenal, že EÚ prechod k zelenšej doprave určitým spôsobom financuje, pričom na Slovensku je aktuálne najviditeľnejším plán obnovy. V oblasti alternatívnych palív je tam položka na nové dobíjacie stanice na elektrinu alebo vodík. Ostatné palivá sú podľa neho v súčasnosti predmetom debát členských štátov.



Štátny radca na Ministerstve hospodárstva (MH) SR Adrián Krajňák potvrdil, že v pláne obnovy nie je podpora pre plynovú mobilitu. "Bohužiaľ, z hľadiska nejakého zachovania technologickej neutrality v rámci nariadenia o mechanizme plánu obnovy a odolnosti nebolo možné zabezpečiť podporu aj pre plynovú mobilitu. Takže v pláne obnovy sa z tohto dôvodu vyskytujú iba opatrenia, ktoré budú v najbližších rokoch podporovať elektromobilitu a vodíkové technológie," priblížil.



Zároveň však dodal, že v rámci ministerstva vidia priestor pre ostatné alternatívne palivá v rámci pripravovaného akčného plánu, ktorý plánujú realizovať tento rok. Nové programové obdobie eurofondov tiež podľa neho dáva priestor ostatným alternatívnym palivám na budovanie infraštruktúry. Skonštatoval, že návrh nariadenia AFIR (Infraštruktúra pre alternatívne palivá), ktoré je súčasťou balíka Fit for 55, neposkytuje dostatočný priestor pre všetky uhlíkovo neutrálne riešenia.



Konateľ spoločnosti SPP CNG Peter Mozolák poukázal na to, že termín technologická neutralita je potrebné používať korektne, nielen ako technologická neutralita medzi batériovými a vodíkovými vozidlami, ale technologická neutralita všetkých alternatívnych palív. "Trh by sa mal na konci dňa rozhodnúť, ktoré riešenia a v ktorom čase majú jednoznačne príspevok k dekarbonizácii a zároveň sú nákladovo efektívnym riešením," myslí si. Fit for 55 považuje za "frontálny útok" na fosílne palivá. Tvrdí, že spaľovací motor mal byť zachovaný aj naďalej a k alternatívnym palivám by sa malo pristupovať z hľadiska emisnej stopy.



Radoslav Jonáš zo Združenia pre výrobu a využitie biopalív podotkol, že Komisia chce presadiť elektromobilitu v plnej miere nekriticky na celý segment osobných áut a dodávok. "Nemyslíme si, že regulatívne nakázanie jedného technologického smeru je správny smer," upozornil s tým, že sa neberú do úvahy emisie v celom životnom cykle, ale len "na výfuku".



Pavol Kubala zo spoločnosti Bosta, ktorá je dodávateľom dopravných služieb, dodal, že v ťažkej nákladnej doprave elektromobilita nie je riešením. "Vidinou budúcnosti budú práve tie biometánové zložky, biometánový zdroj," tvrdí Kubala, podľa ktorého to zahŕňa riešenie odpadov aj emisií z ťažkej nákladnej dopravy. Apeloval na to, aby bola plynová mobilita podporená aj naďalej.