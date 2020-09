Pri dôchodkovom strope žien ročníkov 1957-1963 sa majú uskutočniť zmen

Bratislava 23. septembra (TASR) - Pri zastropovaní dôchodkového veku žien sa majú uskutočniť viaceré zmeny. Predstavila ich jedna z predkladateliek novely zákona o sociálnom poistení Petra Krištúfková (Sme rodina).



Zámerom novely je odstrániť krivdu pri dôchodkovom strope v prípade približne 140.000 žien a dotknúť sa má žien narodených v rokoch 1957 až 1963. "Ženy týchto ročníkov odišli do dôchodku bez toho, aby sa naplnil ústavný princíp a bol im odpočítaný polrok za každé jedno vychované dieťa. Z tohto dôvodu vznikli tri kategórie žien," priblížila Krištúfková v závere piateho dňa 12. schôdze parlamentu. Prvou kategóriou podľa jej slov sú ženy, ktorým má pomôcť táto novela zákona. "Bude naplnený ústavný princíp a odpočíta sa im polrok za každé vychované dieťa. Druhou kategóriou sú ženy, ktoré budú mať mix odpočtu rokov plus kompenzáciu, treťou kategóriou sú ženy, ktoré sa spravodlivosti nedočkali a odišli do dôchodku bez toho, aby bol naplnený ústavný princíp a nebol im odpočítaný polrok za dieťa," priblížila Krištúfková.



Ženám, ktoré dovŕšili fiktívny dôchodkový vek a ktoré si nárok na starobný dôchodok uplatnili najneskôr od 1. januára 2021, sa navrhuje ustanoviť doplatok vo forme jednorazového doplatku k starobnému dôchodku. "Kompenzácia bude mať formu jednorazového doplatku k starobnému dôchodku alebo bude vo forme percentuálneho zvýšenia starobného dôchodku," priblížila Krištúfková.



Pozmeňujúci návrh, ktorý predložila, rieši aj poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov starobného dôchodku, ktorí nemali nárok na jednorazový doplatok k dôchodku. "Navrhujeme, aby rozdiel dôchodkových vekov bol takémuto poberateľovi zohľadnený znížením krátenia predčasného starobného dôchodku. Navrhujeme, aby sa dotknutým poistencom jednorazový doplatok k starobnému dôchodku vyplatil z úradnej povinnosti, teda bez nutnosti podania žiadosti. Vzhľadom na široký okruh dotknutých poistencov, o ktorých nárokoch bude potrebné rozhodnúť nad rámec bežnej činnosti Sociálnej poisťovne (SP), navrhujeme dvojročnú lehotu, v ktorej SP rozhodne o jednorazovom doplatku k starobnému dôchodku alebo o zvýšení sumy predčasného dôchodku," priblížila Krištúfková. Z tohto dôvodu pozmeňujúci návrh posúva účinnosť novely zákona, a to od 1. januára 2021.



Poslanec Erik Tomáš (nezaradený) sa zaujímal, koľko budú tieto zmeny stáť. "Predtým ste hovorili, že to bude 130 miliónov eur, ale Ministerstvo financií SR povedalo, že na to peniaze nenájde," podotkol Tomáš. Žiadny dôchodkový strop pre ženy by podľa jeho slov nebol, keby nebola novela Ústavy SR a nestanovili sa úľavy pre ženy za výchovu detí. Odmieta, že by ako vtedajší koaliční poslanec nerokoval s dotknutými ročníkmi žien, ktoré boli ústavným zákonom diskriminované. "Je zjavné, že vláda nájde peniaze," podotkol Tomáš s tým, že nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho tieto zmeny v pléne podporia.



Poslanci budú pokračovať v rokovaní vo štvrtok (24. 9.). Čaká ich hlasovanie o novele zákona o odpadoch, ktorá bola v stredu zaradená do programu po rokovaní vlády a plénum o nej rokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Okrem toho majú byť aj tradičné interpelácie poslancov na jednotlivých ministrov. Následne od 12. hodiny sa má uskutočniť mimoriadna schôdza parlamentu, ktorú inicioval opozičný Smer-SD. Navrhuje, aby parlament prijal uznesenie k národnému plánu obnovy financovaného z európskeho nástroja Next Generation EU.