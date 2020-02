Pri dodržiavaní určitých pravidiel sa dá ušetriť nemalá suma

Bratislava 4. februára (TASR) - Začať sporiť alebo ušetriť viac peňazí môže byť pre niektorých ľudí výzva. Podľa prieskumu 365.bank nesporí 40 % ľudí. Viac šetriť pritom nemusí znamenať začať si všetko automaticky odriekať alebo stanovovať si nesplniteľné sporiace ciele. Preto sa banka pozrela na to, v akých oblastiach možno ušetriť hoci aj malou zmenou svojho správania.



V prvom rade je dôležité spraviť si prehľad vo svojich financiách a výdavkoch. Zohľadniť však treba nielen pravidelné výdavky, ako sú potraviny, poplatky za domácnosť či splátka hypotéky, ale aj nepravidelné. Môžu nimi byť napríklad poistka za auto, poistka či daň za byt, diaľničná známka, životná poistka a podobne.



"Každú kúpu by sme si mali premyslieť a naplánovať. Napríklad za potraviny minie podľa Štatistického úradu (ŠÚ) SR Slovák ročne 900 eur, čo je pri trojčlennej rodine 2700 eur za rok. Podľa prieskumu OSN pritom ľudia vyhodia až 30 % potravín. Predtým, ako sa vyberieme na nákup potravín, si spravme zoznam toho, čo potrebujeme dokúpiť, a postupujme podľa neho," radí hovorkyňa banky Linda Valko Gáliková.



Rovnako by sa podľa nej mali plánovať aj nákupy oblečenia, elektroniky a ďalších tovarov.



V reštauráciách minul Slovák podľa ŠÚ SR priemerne 196 eur ročne, čo pri trojčlennej rodine predstavuje 588 eur. Preto ak sa dá, malo by sa obmedziť stravovanie v reštauráciách alebo v obedových vývarovniach.



Dôležité podľa Gálikovej je aj pravidelné sporenie, pričom možno začať od malých súm. Dôležitá je v tomto prípade pravidelnosť.