Pri dovolenke sa treba vyhnúť úveru a dať pozor na donesené suveníry

Bratislava 16. júla (TASR) – Pri dovolenke sa treba vyhnúť úveru, lepšie je dovolenkovať za svoje, radí finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. Dovolenkári by sa nemali spoliehať len na karty, vždy so sebou treba nosiť aj nejakú hotovosť. Pri návrate z destinácie si treba dať pozor na to, aké suveníry si turisti donesú naspäť, za niektoré im doma môžu hroziť problémy.



„Rovnako ako v minulosti, aj dnes v čase ekonomickej krízy a vyššej nezamestnanosti platí, že človek by sa mal zakryť len takou perinou, na akú má,“ uviedol Búlik na margo financovania dovoleniek. Tvrdí, že požičiavať si peniaze na dovolenku je nezmysel. „Ak by ste dovolenku platili kreditnou kartou alebo prečerpaním účtu, ide o dve vôbec najdrahšie pôžičky s úrokom až k 20 %,“ vyčíslil analytik s tým, že i bezúčelový spotrebný úver by bol príliš drahý (priemerná úroková sadzba podľa aprílovej štatistiky bola 8,3 %).



Analytik tiež odporúča preveriť, koľko by stál výber z bankomatu. Ak má človek možnosť, mal by so sebou na dovolenku zobrať dve platobné karty od odlišných spoločností a hlavne nosiť vo vrecku aj hotovosť v miestnej mene.



Pri suveníroch Búlik odporúča pozrieť sa do zoznamu chránených druhov živočíchov a rastlín pod kontrolou dohovoru CITES. V ňom sa nachádzajú okrem papagájov či opíc napríklad aj koraly a rastliny - najmä kaktusy a orchidey. „Ak vám niečo z tohto zoznamu objavia na letisku colníci, hrozí vám veľký problém,“ upozornil Búlik.



Analytik si myslí, že by cestovatelia nemali zabúdať ani na cestovné poistenie a na poistenie zodpovednosti. Odporúča tiež pozrieť sa, či je v balíku poistenia aj asistenčná služba, ktorá poradí pri nehode, prípadne zabezpečí odtiahnutie. „Ak cestujete na dovolenku autom, nechajte si ho pred cestou skontrolovať,“ upozornil.



Ako uzavrel Búlik, neodporúča cestovať do krajín, ktoré sú mimo zoznamu odporúčaných európskych štátov. Pri nákaze novým koronavírusom v týchto krajinách budú cestovatelia pravdepodobne hradiť všetky náklady z vlastného vrecka. Podľa neho stojí za zváženie stráviť tohtoročnú dovolenku na Slovensku.