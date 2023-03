Pri Drahovciach by mal vyrásť veterný park SPP

Drahovce 3. marca (TASR) – Na ploche takmer 300 hektárov pri obci Drahovce pri Piešťanoch plánuje Slovenský plynárenský priemysel (SPP) postaviť veterný park. Počíta s realizáciou siedmich veterných turbín s celkovým inštalovaným výkonom do 50,4 MW. Práce by mali podľa zámeru, zverejnenom na informačnom portáli rezortu životného prostredia, začať v roku 2025.



SPP si vybral na realizáciu 36 parciel o celkovej výmere 2 967 401 štvorcových metrov vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, biskupstvo Nitra. Veterný park má slúžiť na výrobu elektrickej energie a jej vyvedenie do verejnej elektrizačnej sústavy. Hlavným pozitívom zámeru podľa investora je splnenie záväzku SR na splnenie cieľa do roka 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu a podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Napojenie na verejnú elektrizačnú sieť bude realizované podzemným vedením, do projektu plánuje vložiť viac ako 63 miliónov eur.



Za výber danej lokality hovorí podľa zámeru potenciál vetra v danej lokalite s priemernou rýchlosťou 6,9 metra za sekundu, lokalita je hodnotená v rámci Slovenska ako veľmi vhodná pre lokalizáciu veterných parkov, nie je súčasťou žiadneho chráneného územia národnej sústavy ani sústavy Natura 2000 a investor má už predbežný súhlas vlastníkov pozemkov i dotknutej obce. Najmenšia vzdialenosť veternej turbíny od objektov bývania má byť zhruba 930 metrov.