Pri Duklianskom priesmyku v Poľsku otvorili nový úsek cesty
Ide o viac než 20 kilometrov novovybudovanej komunikácie, ktorá odľahčí dopravu na frekventovanej ceste S19.
Autor TASR
Dukla 23. decembra (TASR) - V Podkarpatskom vojvodstve v utorok sprístupnili vodičom dva nové úseky rýchlostnej cesty S19 medzi mestami Krosno a Dukla, ktoré sú súčasťou koridoru Via Carpatia a budú nadväzovať na slovenskú cestu R4. Na poľskej strane tak chýba už len 17 km, aby sa cesta dostala na hranicu so Slovenskom, informuje varšavský spravodajca TASR podľa poľskej správy ciest (GDDKiA).
Ide o viac než 20 kilometrov novovybudovanej komunikácie, ktorá odľahčí dopravu na frekventovanej ceste S19. Podľa GDDKiA je hlavná trasa prejazdná, no zatiaľ platí rýchlostné obmedzenie 80 kilometrov za hodinu, kým nebude dokončené oplotenie cesty. Obe časti sa majú plne skolaudovať v prvej polovici budúceho roka.
Prvá polovica úseku Krosno - Miejsce Piastowe meria vyše 10 kilometrov a jej výstavba stála 365 miliónov zlotých (86,6 milióna eur). V rámci stavby vznikli dva dopravné uzly, deväť mostov, sedem nadjazdov a štyri podchody pre zver. Druhý úsek Miejsce Piastowe - Dukla má rovnakú dĺžku a stál 479 miliónov PLN (113,7 milióna eur).
Nový úsek zahŕňa aj križovatku Dukla, ktorá v budúcnosti umožní napojenie ďalších ciest vrátane regionálnej trasy č. 993 z Goríc do Dukly. Po otvorení zostáva dokončiť vedľajšie úseky, výsadbu zelene a práce na obslužných komunikáciách.
Rýchlostná cesta S19 je súčasťou európskeho koridoru Via Carpatia spájajúceho sever a juh Európy. V Poľsku má mať viac než 700 kilometrov, z toho v Podkarpatskom vojvodstve približne 170. Jej súčasťou je slovenská cesta R4, ktorá po dokončení spojí poľské hranice pri Svidníku s maďarskými južne od Košíc.
(1 EUR = 4,2138 PLN)
