Pri Dunajskej Lužnej vybudujú záchytné parkovisko

Bratislava 29. októbra (TASR) - Pri Dunajskej Lužnej pri exponovanej železničnej zastávke Nové Košariská vybudujú záchytné parkovisko. V bratislavskom Ružinove terminál integrovanej osobnej prepravy (TIOP). Ministerstvo dopravy a výstavby SR na prípravu oboch projektov zabezpečilo financie. TASR o tom informovali z rezortu dopravy.



Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) tvrdí, že tieto projekty patria k tým, ktoré zlepšia a spriechodnia dopravu v Bratislave. "Záchytné parkovisko v Nových Košariskách zlepší dochádzanie vlakom do Bratislavy. Novým terminálom zase umožníme cestujúcim bezproblémový a rýchly prestup ´suchou nohou´ z vlaku na mestskú hromadnú dopravu a opačne," podotkol. Pomôcť sa tak má skrátiť čas dochádzajúcich ľudí do centra hlavného mesta a využívaním verejnej osobnej dopravy zas znížiť počet áut.



Záchytné parkovisko na zastávke Nové Košariská bude po Pezinku a Ivanke pri Dunaji už tretím parkoviskom financovaným z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Vzniknúť by malo 165 parkovacích miest, desať miest pre osoby so zdravotným postihnutím. V uzavretom areáli parkoviska bude tiež vybudované stojisko pre 50 bicyklov. "Vybuduje sa tiež autobusová zastávka a chodník pre peších. Na projektové práce bola z OPII vyčlenená suma 123.870 eur. Eurofondy by mali pokryť aj náklady na samotnú realizáciu parkoviska, ktoré by malo byť dokončené v roku 2023," spresnilo ministerstvo.



V bratislavskej mestskej časti Ružinov sa vybuduje prestupný terminál, teda nástupište, ktoré je od začiatku projektované na to, aby z neho mohli ľudia čo najjednoduchšie prestúpiť z vlaku na autobusy, električky či trolejbusy. Terminál podľa rezortu dopravy umožní zjednodušenie a skrátenie prestupov a zároveň napojenie existujúcich aj budúcich prestupných uzlov na MHD. "Súčasťou projektu je aj peší podchod pod traťou, aby obyvatelia mohli bezpečne prejsť k obchodným centrám," spresnili z rezortu.



Súčasťou projektu je tiež naprojektovanie odbočky, ktorá zvýši priepustnosť železničnej trate v úseku Dunajská Streda - Bratislava, Nové Mesto. "Existujúce trate budú prepojené koľajovými spojkami a tým sa zriadi odbočka, ktorá zvýši kapacitu jednokoľajnej trate smerom do Komárna," spresnilo ministerstvo s tým, že celková suma nenávratného finančného príspevku je 484.640 eur.



Termíny spracovania projektovej dokumentácie sú nastavené tak, aby obidve časti projektu TIOP Ružinov boli v predpokladanom termíne do decembra 2023 realitou.