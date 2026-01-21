Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 21. január 2026Meniny má Vincent
< sekcia Ekonomika

Pri elektrine a plyne sa energopomoc neposkytuje formou energopoukážky

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Energopomoc pri elektrine a plyne bude zohľadnená v novom rozpise zálohových platieb a následne uvedená vo vyúčtovacej faktúre

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 21. januára (TASR) - V prípade elektriny a zemného plynu sa adresná energopomoc neposkytuje formou energopoukážky, ale cez kompenzovanú cenu priamo na faktúre od dodávateľa. Energopoukážka sa týka tepla dodávaného prostredníctvom centrálneho zásobovania tepla, upozornila Energetika Slovensko, ktorá združuje zákazníkov ZSE a VSE.

Energopomoc pri elektrine a plyne bude zohľadnená v novom rozpise zálohových platieb a následne uvedená vo vyúčtovacej faktúre. „Preto nie je potrebné navštevovať naše centrá či kontaktovať zákaznícke linky a dopytovať sa na zasielanie energopoukážok,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Katarína Šulíková.

Šulíková tiež doplnila, že pre zákazníkov pripravila firma súbor najčastejších otázok a odpovedí k energopomoci, ktoré sú pravidelne aktualizované na webových stránkach ZSE a VSE. Zároveň odporúča registráciu v online účte ZSE, respektíve v službe Moje VSE, kde majú zákazníci okamžitý prístup k informáciám o platbách, faktúrach, spotrebe aj energopomoci.
.

Neprehliadnite

Viete, koľko pomarančov treba zjesť na odporúčanú dávku vitamínu C?

Premiér: Ceny energií v EÚ treba riešiť radikálne

KOMENTÁR J. HRABKA: Hrdzavenie právneho štátu

Tituly Športovec roka dostali Zapletalová a mladé hádzanárky