Pri energopomoci sa podľa Sakovej rokuje o viacerých možnostiach

Bratislava 20. júla (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR zatiaľ nerozhodlo o spôsobe dotácií vysokých cien energií pre nízkopríjmové skupiny obyvateľov v budúcom roku. Rezortná šéfka Denisa Saková (Hlas-SD) o tejto téme ešte počas leta plánuje rokovať s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) aj s viacerými ministrami. Na stole sú podľa nej viaceré varianty. Saková to povedala v nedeľnej relácii V politike televízie TA3. Opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS) mal o kvalite výsledného riešenia pochybnosti.



„Mám stretnutie počas prázdnin jednak s premiérom, s ministrom práce a s ministrom financií, kde si sami povieme, nie ministerstvo hospodárstva, ale inštitúcie, kto je a kto nie je chudobný a kto potrebuje a nepotrebuje pomoc, pretože ľudia, ktorí ju nepotrebujú, z tejto energopomoci budú automaticky vylúčení,“ uviedla Saková.



Jednou z možností je podľa ministerky dotovať energie vybranej skupine ľudí do určitej výšky príjmu. Ďalším variantom je rozdelenie obyvateľov podľa výšky príjmu do viacerých skupín, kde by najmenej zarábajúci mali kompenzované všetky energie, iné iba čiastočne. Saková poznamenala, že výška a spôsob kompenzácií cien energií budú mať vplyv na štátny rozpočet. Pokiaľ by štát po dohode s Európskou komisiou mohol využiť na kompenzácie časť eurofondov, uľavilo by to v čase konsolidácie verejným financiám.



Viskupič ministerku opäť kritizoval, že adresné kompenzácie cien nepriniesla už v minulom roku. Nepáči sa mu tiež využívanie eurofondov na tieto účely, lebo to je podľa neho prejedanie peňazí, ktoré mali byť využité na investície. „Úprimne držím palce pani ministerke, aby nastavili dobrý, zmysluplný systém,“ povedal Viskupič. Obavy podľa neho ale vzbudzuje, že ani v polovici leta ešte nie je v systéme energopomoci nič jasné. „Máme zákon o zbere údajov, máme, ale to je asi všetko,“ dodal.



Saková odmietla kritiku využívania eurofondov s tým, že rovnako postupovala aj predchádzajúca vláda. Viskupič ale upozornil na výrazne vyššie ceny energií, ktoré boli pred tromi rokmi.



Politici sa venovali aj témam amerických ciel na výrobky pochádzajúce z Európskej únie či výberu dodávateľa nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach. Saková pripomenula, že tender v Česku na dodávku jadrového bloku v Dukovanoch trval niekoľko rokov a zo štyroch možných dodávateľov je podľa nej Francúzsko mimo hry, nakoľko nemá potrebné voľné kapacity a Južná Kórea nemôže po spore s americkým Westinghausom stavať bez povolenia tejto firmy nové bloky mimo svoju krajinu. Rusko je vzhľadom na aktuálnu situáciu a potrebnú diverzifikáciu zdrojov vopred vylúčené.



Dohľad nad financovaním projektu bude podľa nej mať vysúťažené konzorcium a správnosť postupov musí odobriť Európska komisia.