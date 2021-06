Pri finančných podvodoch je hlavné byť ostražitý a neposkytovať údaje

Bratislava 10. júna (TASR) – Pri finančných podvodoch je nevyhnutné byť ostražitý a na podvodné aktivity nijako nereagovať. "Majte stále na pamäti, že banka citlivé údaje o platobnej karte, či prístupové kódy do elektronického bankovníctva, nikdy od svojich klientov, a to ani e-mailom ani telefonicky, či prostredníctvom SMS správ, nežiada," upozornila právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie (SBA) Sylvia Ďatelinková.



Ak boli údaje o platobnej karte alebo do elektronického bankovníctva sprístupnené tretej osobe, ide o porušenie povinností na strane toho, kto prístup poskytol. "V takom prípade nemáte nárok na kompenzáciu zo strany poskytovateľa platobných služieb, teda banky. Je potrebné si uvedomiť, že banka, ako poskytovateľ platobných služieb, nezodpovedá za škodu, ktorá vám vznikla v dôsledku porušenia povinností pri používaní platobného prostriedku alebo elektronického bankovníctva na vašej strane," pokračovala Ďatelinková.



Napriek tomu, že sú podvodníci z roka na rok sofistikovanejší, je možné sa proti podvodným útokom účinne brániť, a to dôsledným dodržiavaním bezpečnostných pravidiel pri používaní platobného prostriedku a elektronického bankovníctva. Každá banka má detailne spracované pravidlá bezpečného používania elektronického bankovníctva a platobných kariet. Zanedbanie týchto povinností môže mať za následok vznik finančnej škody. Hackerské útoky sú vo väčšine prípadov organizované zo zahraničia, útočníka môže byť problém vypátrať, čo v konečnom dôsledku môže znamenať, že náhradu vzniknutej škody nebude voči komu vymáhať.



"Ak ste sa už stali obeťou podvodu, je potrebné bezodkladne o tom upovedomiť vašu banku prostredníctvom kontaktného centra a požiadať o blokáciu účtu alebo platobnej karty. Zároveň je nevyhnutné podať trestné oznámenie na polícii. Rovnako tak je dôležité znemožniť akýkoľvek ďalší prístup podvodníkom do vášho počítača. Tým najúčinnejším spôsobom je reinštalácia celého systému a nastavenie jeho zabezpečenia nanovo," dodala Ďatelinková.