Pri fotení auta do inzerátu je dôležitý aj výber vhodnej lokality

Bratislava 5. septembra (TASR) - Základnou zásadou pri fotení vozidla ponúkaného na predaj je výber vhodnej lokality vzhľadom na jeho typ či svetelné podmienky. Jesenná predajná sezóna vozidiel patrí spolu s tou jarnou k najsilnejším. Predajcovia by mali výkupcu zaujať fotografiami, na ktorých vyniknú prednosti vozidla čo najviac. Upozornili na to experti zo siete autocentier AAA AUTO.



Na fotografovanie podľa expertov nie je potrebné použiť fotoaparát, stačí využiť mobilný telefón. Netreba však zabudnúť na dôkladné očistenie šošovky. Predajcovia by mali fotiť zásadne len umyté a osušené auto, aj čo sa týka interiéru. "Mokré fľaky po umývaní nevyzerajú dobre a lesknú sa, aj keď sú pod autom mláčky vody. Vždy vyčistite interiér, aspoň vysávačom na benzínke. Palubnú dosku utrite handrou od prachu," doplnili.



Pri fotení vozidla je dôležitá aj voľba vhodnej lokality podľa typu vozidla. Ako príklad nesprávneho výberu experti uviedli fotenie športového auta v lese či terénneho vozidla na sídlisku. Potrebné je taktiež dodržať jednotné pozadie. Ďalšie fotky by mali obsahovať detaily prednej a zadnej časti vozidla, ako aj prípadné poškodenia a motorový priestor.



Okrem toho by sa predajcovia mali zamyslieť aj nad smerom, odkiaľ svieti slnko. Ak by bol zdroj svetla oproti fotografovi, farba a detaily vozidla by zanikli. Ideálne je podľa expertov fotiť pod mrakom, kedy je svetlo rozptýlené. Taktiež upozornili na fotenie počas západu slnka, keďže ho môžu skomplikovať dlhé tiene, prípadne kombinácia teplého svetla a odraz modrého neba na aute.



Predajcovia by mali vozidlo vždy odfotiť celé a na šírku, nemali by však využívať širokouhlý režim fotoaparátu, pretože obraz deformuje. "Nafoťte auto zo všetkých štyroch rohov. Môžete experimentovať s uhlami - zabrať viac bok alebo, naopak, predok a zadok auta. Pokiaľ budete správne kombinovať, získate dve fotky s prevahou bočnej časti a dve fotky s prevahou prednej a zadnej časti auta," doplnili fotografi.



Interiér je vhodné rovnako ako pri exteriéri fotiť na šírku. Jeho celok radia experti odfotiť predovšetkým z pravého zadného sedadla. "Sklopte predné operadlá čo najviac dozadu, aby bolo vidieť sedadlá. Nezaberajte zbytočne veľa výhľadu z čelného okna, automatické vyvažovanie kontrastu by vám zvyšok fotky zbytočne stmavilo," dodali.



Jedným z tipov je aj fotenie vodičovho sedadla cez otvorené dvere na jeho strane, spolu s otvorenými oknami. Predajcovia by nemali na záver zabudnúť na nadštandardnú výbavu, ako napríklad ventilové sedadlá, adaptívny tempomat či prémiový audio systém, ako aj na fotografiu batožinového priestoru.