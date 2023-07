Pri hľadaní kandidátov používajú agentúry aj umelú inteligenciu

Bratislava 3. júla (TASR) - Umelá inteligencia pomáha aj personalistom pri vyhľadávaní vhodných kandidátov alebo pri ich oslovovaní. Na základe spárovania zručností totiž dokáže vygenerovať personalizované odporúčania. Upozornila na to personálna agentúra Grafton.



"Štruktúrovaný životopis by mal byť koncipovaný tak, aby z neho dokázal robot vyčítať čo najviac. Mal by byť napísaný presne a prehľadne, a zároveň by mal obsahovať čo najväčší počet kľúčových slov, ktoré umelá inteligencia hľadá. Oplatí sa preto uviesť nielen názvy pozícií, ale aj detailný popis náplne práce," uviedla marketingová riaditeľka agentúry Jitka Součková.



Zároveň môže umelá inteligencia pomôcť uchádzačom o zamestnanie pripraviť sa na pohovor alebo pri hľadaní práce. Uchádzači totiž niekedy prehliadnu inak nazvanú alebo novovzniknutú pozíciu, ktorá by vzhľadom na ich schopnosti mohla byť pre nich vhodná. Aj keď nie je uchádzačovi jasné, aké by mohlo byť jeho ďalšie smerovanie, môže využiť pomoc nástrojov postavených na umelej inteligencii.



"Na základe spárovania zručností uchádzača s ponúkanými pozíciami dokáže umelá inteligencia vygenerovať personalizované odporúčania, ktoré pomôžu nielen zamestnávateľom, ale tiež záujemcom o prácu. Tým vie potom ponúknuť aj pozície, ktoré napríklad doteraz neexistovali, takže by si ich napriek vhodnej kvalifikácii či skúsenostiam možno nevšimli," priblížila Součková.