Pri hľadaní najvýhodnejších leteniek sa oplatí byť flexibilný

Bratislava 25. januára (TASR) - Najvýhodnejšie letenky možno kúpiť vtedy, keď sa cestujúci nefixuje na určitý dátum a miesto a kupuje ich vtedy a tam, kde sa to práve oplatí. Poradil to online predajca leteniek Kiwi.com. Najlacnejšie letenky pritom podľa analýzy rezervácií za minulý rok cestujúci kupovali v piatok v noci v čase od polnoci do ôsmej rána.



Mnohí cestujúci sú podľa predajcu leteniek presvedčení, že najvýhodnejšie letenky možno kúpiť v utorok večer. Podľa spoločnosti ide o celosvetovo rozšírený mýtus a aj slovenskí cestovatelia najčastejšie kupovali letenky práve v tomto čase. "Po dôkladnej analýze rezervácií za rok 2024 sme zistili, že najlacnejšie letenky boli kupované v piatok v noci, v čase medzi 00.00 a 7.59 h," uviedla manažérka pre mediálne vzťahy v strednej a východnej Európe pre Kiwi.com Daniela Chovancová.



Doplnila, že letenky za najvýhodnejšie ceny sa vlani podarilo slovenským cestovateľom kúpiť 1. a 14. septembra a 19. októbra. "Skvelým tipom na objavovanie sveta za čo najvýhodnejšiu cenu je aj nefixovať sa na určité dátumy či miesta. Treba ostať flexibilný v otázkach termínov aj destinácií a kupovať letenky vtedy a tam, kde sa to práve oplatí," odporučil predajca leteniek.



Spoločnosť takisto na základe skúseností cestovateľov z viacerých krajín poradila, ako sa prakticky zbaliť aj do malého batoha či kufra, no zároveň mať všetko potrebné na dovolenku. Základom je jednoduchosť a výber oblečenia, ktoré sa dá ľahko kombinovať. Ušetriť miesto v batožine môžu pomôcť kompresné obaly či zrolovanie oblečenia namiesto skladania. Pri balení kozmetiky cestovatelia odporúčajú zobrať so sebou len najnutnejšie veci a ostatné dokúpiť na mieste dovolenky.



Predajca leteniek upozornil, že do príručnej batožiny možno pribaliť len tekutiny v maximálne 100-mililitrových baleniach, ktoré dokopy nepresiahnu objem jeden liter. Pozor si pri balení treba dať aj na zakázané predmety. Do príručnej batožiny nepatria napríklad rôzne napodobeniny zbraní, či už v tvare príveskov, alebo v podobe detských hračkárskych vodných pištolí. Letiskovou kontrolou neprejdú ani putá a obušky, valašky či skladacie nože v tvare kreditnej karty.



"Práve tieto predmety sú tými, ktorých sa musia cestujúci na bezpečnostnej kontrole najčastejšie vzdať a ktoré si už následne nemožno spätne vyzdvihnúť," uviedla hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Veronika Demovičová.