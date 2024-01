Pri hľadaní zamestnania je vhodné nepoužívať len pracovné portály

Bratislava 2. januára (TASR) - Pri hľadaní zamestnania odporúčajú odborníci neobmedzovať sa len na stránky pracovných portálov. Možno využiť aj sociálne siete či služby personálnych agentúr. V súčasnosti je však pracovných ponúk veľké množstvo, a tak môžu niektoré agentúry systém zneužiť. Upozornila na to Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS).



Na Slovensku v súčasnosti pôsobí viac ako 450 licencovaných personálnych agentúr. Väčšina z nich sa správa korektne a dodržiava platnú legislatívu. Niektoré však podľa prezidentky APAS Zuzany Rumiz takto nekonajú.



"Tzv. šedým agentúram nahráva súčasná situácia na trhu práce, keď je nezamestnanosť na veľmi nízkej úrovni. Mnohé firmy majú preto problém nájsť vhodných zamestnancov. A tých im dokážu jednoduchšie a za výhodnejších podmienok ponúknuť práve agentúry, ktoré platnú legislatívu nedodržiavajú alebo obchádzajú," priblížila Rumiz a upozornila na to, že zásluhu na tom majú aj samotní zamestnávatelia.



Niektorí chcú totiž nepoctivo ušetriť, napríklad znížením daňovo-odvodového zaťaženia. Doplatí tak na to nielen štát, ale aj zamestnanec, ktorý si rizikovosť podmienok svojej práce ani nemusí uvedomiť. Personálne agentúry dokážu nájsť prácu na plný, čiastočný či dočasný úväzok. Často majú k dispozícii aj exkluzívne ponuky, ktoré nie sú dostupné na bežných pracovných portáloch.



Výhodou je aj profesionálne a bezplatné poradenstvo. Pomôžu tiež kandidátom napísať životopis alebo motivačný list tak, aby zaujal potenciálnych zamestnávateľov. Dokážu uchádzačov pripraviť aj na pracovný pohovor. Niektoré personálne agentúry však môžu zneužívať systém a nemusia mať ani platné licencie. Uchádzači by si tak mali dávať pozor na porovnateľné mzdové podmienky, ktoré nemusia vždy dodržiavať.



Tzv. šedé agentúry často aj krátia dane či odvody. V zmluve si tak možno všimnúť nižšiu mzdu a zvyšok dostane pracovník v hotovosti, napríklad formou cestovných náhrad. "Pre uchádzača by malo byť pomyselným zdvihnutým prstom aj strhávanie časti mzdy ako provízie za sprostredkovanie zamestnania. To podľa zákona pracovná agentúra nesmie robiť," povedala Rumiz.



Rumiz odporúča obrátiť sa v prípade akéhokoľvek podozrenia na inšpektorát práce. Najlepšie je vopred si overiť, či má konkrétna personálna agentúra platné povolenie na vykonávanie činnosti, a to na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré licencie udeľuje.