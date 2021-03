Pri home office sú dôležité dôvera, výkon a starostlivosť o vzťahy

Bratislava 19. marca (TASR) – Pandémia nového koronavírusu zmenila bežný pracovný režim vo viacerých spoločnostiach na home office. Ten zasiahol vzťahy vo firmách, a teda aj oblasť riadenia ľudských zdrojov. "Firma si udrží správny chod vtedy, ak bude zamestnancom dôverovať, dobre nastaví spôsob sledovania ich výkonu a bude sa naďalej aktívne starať o vzťahy a zdravú atmosféru na pracovisku," hovorí riaditeľka ľudských zdrojov spoločnosti Solitea Jindra Háchová.



Podľa nej je potrebné, aby si na prácu z domu zamestnanci zvykli, našli si v nej svoju rutinu a rešpektovali ju ako bežný pracovný režim. Ak pri home office chýba vzájomná dôvera, v permanentnom strese môže byť podľa odborníčky zamestnanec i riadiaci manažér. Pokiaľ ide o výkon, ten je kľúčový aj bez lockdownu, ale v podmienkach vzdialenej komunikácie je potrebné, aby bol dobre sledovaný, ako zamestnancom, tak aj manažérom. Výkonu v týchto podmienkach napomáha sebadisciplína.



Ďalej tiež pomáha, ak je nastavený systém, ktorým možno priebežne výsledky vyhodnocovať a pravidelne pracovať so spätnou väzbou. Je nutné, aby sa manažér snažil všetkými dostupnými prostriedkami vzťahy a atmosféru podporovať. "Napríklad aj tým, akú atmosféru dokáže vytvoriť pri videokonferenciách. Máme po roku dostatok skúseností s mítingami cez videokonferencie a výsledok je veľmi často ovplyvnený tým, v akom tóne dokážeme online stretnutie viesť. Humor, či zdieľanie osobných príbehov nepovažujem v tejto dobe i situácii za stratu času. Skôr naopak," myslí si Háchová.



Pre dobré riadenie ľudských zdrojov je podstatné, aby bola firma a jej vedenie čo najbližšie k zamestnancom, hoci to fyzicky nie je možné. Je preto dobré využívať všetky príležitosti na aktívnu komunikáciu s tímom alebo s jednotlivcami, hoci je nutné udalosť presunúť do online formátu. Podľa Háchovej je dôležité vyjadrovať zamestnancom vďaku a oceniť ich za ich prácu. Okrem toho sú podstatné neformálne online stretnutia, na ktorých by zamestnanci neriešili pracovné veci, ale aj bežné témy, čo môže fungovať ako forma psychohygieny.