Pri hypotéke na dom rozhoduje načasovanie aj spôsob čerpania zdrojov
Autor TASR
Bratislava 14. mája (TASR) - Záujem Slovákov o výstavbu rodinných domov s príchodom stavebnej sezóny rastie, financovanie však komplikuje zdražovanie hypoték aj rozdielne podmienky bánk. Odborníci z FinGO.sk upozorňujú, že pri hypotéke na stavbu domu rozhoduje nielen výška úroku, ale najmä správne načasovanie žiadosti, spôsob čerpania peňazí a dostatok vlastných zdrojov. Nesprávne nastavené financovanie môže celý projekt výrazne predražiť alebo skomplikovať.
„Práve v jarných mesiacoch každoročne evidujeme zvýšený záujem o hypotéky na výstavbu rodinných domov. Klienti aktívnejšie porovnávajú ponuky bánk a podmienky financovania, pričom do rozhodovania vstupuje aj aktuálny vývoj úrokových sadzieb,“ uviedla riaditeľka pre úvery spoločnosti FinGO.sk Eva Šablová. Podľa nej existuje viacero možností, ako stavbu domu financovať. Najjednoduchším riešením je založenie inej nehnuteľnosti, napríklad rodičovského domu, vďaka čomu banka dokáže uvoľniť peniaze jednorazovo a rýchlejšie. Po dokončení výstavby je možné pôvodné zabezpečenie nahradiť novopostaveným domom.
Ak klient takúto možnosť nemá, financovanie prebieha postupne prostredníctvom takzvaných tranží podľa toho, ako výstavba napreduje. Banka vtedy uvoľňuje peniaze postupne na základe aktuálneho stavu rozostavanej stavby. „Pri rozostavanej stavbe banka stanoví maximálny úverový rámec na základe budúcej hodnoty nehnuteľnosti. Financovanie následne prebieha postupne podľa toho, ako stavba napreduje,“ vysvetľuje Šablová.
Odborníci zároveň upozorňujú, že klienti by mali počítať aj s vlastnými rezervami. Pri výstavbe domu totiž často vznikajú nečakané náklady, ktoré môžu pôvodný rozpočet výrazne navýšiť. Dôležitým faktorom je aj správne načasovanie vybavovania hypotéky. Ideálne je riešiť financovanie vo fáze, keď je možné stavbu zapísať do katastra ako rozostavanú nehnuteľnosť. K žiadosti je potrebné doložiť stavebné povolenie alebo rozhodnutie o stavebnom zámere, projektovú dokumentáciu, rozpočet stavby aj znalecký posudok.
Úrokové sadzby hypoték sa po minuloročnom miernom poklese opäť postupne zvyšujú a aktuálne sa pohybujú približne medzi 3,5 až 4 percentami v závislosti od fixácie a bonity klienta. Banky zároveň pristupujú k financovaniu výstavby individuálne a výrazne sa líšia v pravidlách schvaľovania úveru, dokladovaní aj v podmienkach čerpania financií.
FinGO.sk upozorňuje, že hypotéka na výstavbu domu patrí medzi najkomplikovanejšie typy financovania bývania a klienti by mali dôkladne porovnať podmienky jednotlivých bánk. „Medzi bankami sú rozdiely v spôsobe schvaľovania hypotéky aj v tom, akú sumu peňazí vám vedia vyplatiť pri prvom čerpaní a pri ďalších čerpaniach. Takisto sa treba informovať na dokladovanie výstavby. Niektoré banky majú jednoduchší a flexibilnejší prístup, inde sa s financovaním výstavby potrápite viac,“ dodala Šablová. Spoločnosť preto odporúča využiť služby finančného sprostredkovateľa, ktorý dokáže pripraviť porovnanie ponúk bánk a nastaviť financovanie podľa možností klienta.
